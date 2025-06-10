Psikolojinin Neye İhtiyacı Var? Ruh Halini Anında İyileştiren 12 Süper Gıda
Zihinsel yorgunluk, stres ve dengesiz ruh halleri... Hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Ama korkmayın! Psikolojik olarak iyi olma halimizi desteklemek için terapilerin yanı sıra mutfağımıza da başvurabiliriz. Bazı besinler içerdikleri vitamin, mineral ve bileşenler ile beynimizi destekler.
Enerjinizi yenilemek ve ruhun dengede kalmasını sağlamak için tüketebileceğiniz bu süper besinlere bir bakalım!
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1. Bitter Çikolata
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2. Yaban Mersini
3. Somon Balığı
4. Yumurta
5. Ispanak
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6. Kefir
7. Ceviz
8. Muz
9. Avokado
10. Yeşil Çay
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11. Chia Tohumu
12. Mercimek
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