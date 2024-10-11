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Prontotour Erken Rezervasyonu Yüzde 50 İndirimle Başlattı!

Prontotour Erken Rezervasyonu Yüzde 50 İndirimle Başlattı!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
11.10.2024 - 13:36

Turizmin lider tur operatörü Prontotour, “Sakın geç kalma erken gel!” mottosuyla 2025 erken rezervasyon kampanyasını başlattı. Kampanyanın ilk dönemi yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor. Erken rezervasyondan faydalanan gezginler taksitli ödeme avantajlarından ve Prontotour’un yurt dışı turlarda uyguladığı P Taksit seçeneklerinden yararlanabilecek.

Seyahat tutkunları, 2025 sezonu için yerini şimdiden ayırıyor. Türkiye’de seyahat trendleri belirleyen Prontotour ise bu yıl 7 Ekim itibariyle erken rezervasyon zilini çaldı. Erken rezervasyon döneminden yararlanarak bütçelerinden tasarruf etmek isteyen tatilciler, kampanyanın en yüksek indirim oranı olan birinci döneminde yüzde 50’ye varan indirimlerden yararlanabilecek. Böylece tatilini erken planlayanlar yurt içi fiyatına yurt dışında tatil yapabilecekler. Üstelik ödeme avantajı sağlayan P Taksit seçeneği ile satın aldığınız yurt dışı turunu döviz tutarı üzerinden vade farksız taksitle alabilmek mümkün.

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“Hedefimiz 60 bin kişiye uygun fiyatla seyahat”

“Hedefimiz 60 bin kişiye uygun fiyatla seyahat”

Erken rezervasyon döneminde gezginlerin bütçelerine uygun tatil seçenekleri bulabileceklerini belirten Prontotour Pazarlama Direktörü Eda Özsoy Onaran, kampanyanın ürün çeşitliliği ve ödeme avantajları nedeniyle bu yıl yoğun talep görmesini beklediklerini söyledi. Onaran, “2024 erken rezervasyon döneminde yaklaşık 50 bin kişiye uygun fiyatla seyahat imkânı sunduk. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artış bekliyoruz” dedi. Erken rezervasyonun sadece fiyat avantajı değil kontenjan avantajı da sunduğunu ifade eden Eda Özsoy Onaran kampanyaya dahil olan seyahat paketleri hakkında ise şunları dile getirdi:

Yurt içi fiyatına yurt dışı tatili

Yurt içi fiyatına yurt dışı tatili

“Yurt dışı, yurt içi, cruise tatili ve Kıbrıs otellerinde erken rezervasyon kampanyamız başladı. Her zevke göre seyahat paketleri oluşturduk. Burada özellikle vurgulamak istediğimiz yurt içi fiyatlarla yurt dışında keyifli bir tatilin mümkün olduğu. Üstelik misafirlerimiz hem deniz hem kültür odaklı bir seyahat yapabilecekler. Bu dönemde, vizesiz Mısır ve Balkanlar ile Orta Avrupa, İspanya, İtalya, Benelüks, Portekiz ve Amerika yoğun talep gören yerler arasında. Yurt içinde GAP Turları, Kapadokya ve Batumlu Karadeniz turu ise diğer seçenekleri oluşturuyor. Egzotik ve uzak kıtalar, Kuzey Afrika, Dubai, Tayland, Endonezya, Singapur ve Küba gibi vizesiz coğrafyalar ile 600 Euro indirimli muhteşem gemi rotalarına erken rezervasyon fırsatıyla ulaşabilmek mümkün.’’

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