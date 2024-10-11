Prontotour Erken Rezervasyonu Yüzde 50 İndirimle Başlattı!

“Yurt dışı, yurt içi, cruise tatili ve Kıbrıs otellerinde erken rezervasyon kampanyamız başladı. Her zevke göre seyahat paketleri oluşturduk. Burada özellikle vurgulamak istediğimiz yurt içi fiyatlarla yurt dışında keyifli bir tatilin mümkün olduğu. Üstelik misafirlerimiz hem deniz hem kültür odaklı bir seyahat yapabilecekler. Bu dönemde, vizesiz Mısır ve Balkanlar ile Orta Avrupa, İspanya, İtalya, Benelüks, Portekiz ve Amerika yoğun talep gören yerler arasında. Yurt içinde GAP Turları, Kapadokya ve Batumlu Karadeniz turu ise diğer seçenekleri oluşturuyor. Egzotik ve uzak kıtalar, Kuzey Afrika, Dubai, Tayland, Endonezya, Singapur ve Küba gibi vizesiz coğrafyalar ile 600 Euro indirimli muhteşem gemi rotalarına erken rezervasyon fırsatıyla ulaşabilmek mümkün.’’