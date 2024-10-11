Prontotour Erken Rezervasyonu Yüzde 50 İndirimle Başlattı!
Turizmin lider tur operatörü Prontotour, “Sakın geç kalma erken gel!” mottosuyla 2025 erken rezervasyon kampanyasını başlattı. Kampanyanın ilk dönemi yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor. Erken rezervasyondan faydalanan gezginler taksitli ödeme avantajlarından ve Prontotour’un yurt dışı turlarda uyguladığı P Taksit seçeneklerinden yararlanabilecek.
Seyahat tutkunları, 2025 sezonu için yerini şimdiden ayırıyor. Türkiye’de seyahat trendleri belirleyen Prontotour ise bu yıl 7 Ekim itibariyle erken rezervasyon zilini çaldı. Erken rezervasyon döneminden yararlanarak bütçelerinden tasarruf etmek isteyen tatilciler, kampanyanın en yüksek indirim oranı olan birinci döneminde yüzde 50’ye varan indirimlerden yararlanabilecek. Böylece tatilini erken planlayanlar yurt içi fiyatına yurt dışında tatil yapabilecekler. Üstelik ödeme avantajı sağlayan P Taksit seçeneği ile satın aldığınız yurt dışı turunu döviz tutarı üzerinden vade farksız taksitle alabilmek mümkün.
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