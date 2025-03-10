Prehistorik Hayal Gücü: Lascaux Mağarası
Prehistorik Hayal Gücü: Lascaux Mağarası
Lascaux Mağarası, Fransa'nın Dordogne bölgesinde bulunan ve tarih öncesi döneme ait muazzam bir sanat eserleri koleksiyonuna ev sahipliği yapan bir mağara kompleksidir. 1940 yılında keşfedilen bu mağara, Paleolitik Çağ'a tarihlenen resimleriyle ünlüdür. Lascaux, dünya çapında tarih öncesi sanatın en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.
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Lascaux Mağarası'ndaki duvar resimleri, yaklaşık 17.000 yıl öncesine, Upper Paleolithic (Üst Paleolitik) dönemine kadar uzanmaktadır.
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Lascaux Mağarası, farklı temalara sahip birçok salondan oluşur.
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