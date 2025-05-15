Portekiz Golden Visa ile Avrupa’da Vatandaşlık Alma Yöntemi ve Avantajları

Portekiz, 500.000 Euro’luk yatırım fonu alımı şartıyla T.C. vatandaşlarına AB vatandaşlık yolunun açılabilmesi için teşvik eder. Yapılacak fon yatırımının Golden Visa yasasıyla uyumlu olma şartı vardır. Golden Visa Portekiz programının amacı dışarıdan para akışı sağlayıp ekonominin güçlenmesidir, yatırımcılar açısından ise paralarının değerini koruyup bir gelir elde ederken ikinci bir vatandaşlığa sahip olup elde edilecek AB pasaportuyla ailesinin yaşam kalitesini arttırmaktır.

Portekiz Golden Visa başvurularında en önemli nokta, Türkiye’deki 5 yıldızlı otellerde tanıtımı yapılan market fonlar arasından seçim yapmak yerine, bir Portekizlinin de yatırım yaptığı Portekiz’in lokal banka fonları gibi en güvenilir fonlar arasından seçim yapmaktır.

Portekiz vatandaşlığına başvurabilmek için yatırımcıların ve aile fertlerinin ülkenin kendi kural ve düzenlemelerine uyması gerekmektedir. İyi haber, Portekiz vatandaşlığı için ülkede yaşama zorunluluğu ve dil sınav şartı bulunmamaktadır. Portekiz’in vatandaşlık için belirlediği kriterler şunlardır:

500.000 Euro’luk Portekiz fon yatırımını 5 yıl boyunca elden çıkarmamak

Temiz bir adli sicil kaydına sahip olmak

Yılda en az 7 gün Portekiz’de bulunmak

A2 seviyesinde Portekizce dil bilgisini kanıtlayan sertifikaya sahip olmak

Portekiz Vatandaşlığı için Atılacak Adımlar:

Birlikte ilerlemeye karar verdiğiniz Portekiz Golden Visa danışmanlık ofisi yetkilileriyle fon seçimleriniz netleştirilir, Portekiz’de kurumsal avukatlık ofisi ile anlaşılır ve hazırlanması gereken kamu belgeleri tamamlanır. Kamu belgelerinin noter tasdikli ve apostilli olması gerekmektedir. Başvuru için Portekiz’de olmanız şart değildir, uzaktan da başvuru yapılabilmektedir. Detaylı bilgi için EUPorto yetkilileriyle iletişime geçebilirsiniz.