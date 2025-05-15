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Portekiz Golden Visa ile Avrupa’da Vatandaşlık Alma Yöntemi ve Avantajları

Portekiz Golden Visa ile Avrupa’da Vatandaşlık Alma Yöntemi ve Avantajları

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Onedio Content - Onedio Editörü
15.05.2025 - 18:23

Avrupa denince akla gelen şey artık Hollanda, İtalya gibi popüler ülkelere tatil planlamakla sınırlı değil. 450 milyonluk kıtanın T.C. kökenli yatırımcılara ve çocuklarına sunduğu fırsatların başında uluslararası sıralamalarda en iyi okullarda ücretsiz eğitim, zengin kariyer fırsatları, vizesiz seyahat ve düşük faizli konut-araç finansman haklarına sahip olabilme fikirleri geliyor. Sadece yatırım yolu ile Avrupa vatandaşlığı almak isteyen T.C. vatandaşlarına uzun yıllardır yasal danışmanlık hizmeti veren EUPorto, Avrupa pasaportu edinimine yönelik Portekiz Golden Visa programını sunmaktadır.

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Avrupa’da Yatırım Yoluyla Vatandaşlık

Avrupa’da Yatırım Yoluyla Vatandaşlık

Portekiz, 500.000 Euro’luk yatırım fonu alımı şartıyla T.C. vatandaşlarına AB vatandaşlık yolunun açılabilmesi için teşvik eder. Yapılacak fon yatırımının Golden Visa yasasıyla uyumlu olma şartı vardır. Golden Visa Portekiz programının amacı dışarıdan para akışı sağlayıp ekonominin güçlenmesidir, yatırımcılar açısından ise paralarının değerini koruyup bir gelir elde ederken ikinci bir vatandaşlığa sahip olup elde edilecek AB pasaportuyla ailesinin yaşam kalitesini arttırmaktır.

Portekiz Golden Visa başvurularında en önemli nokta, Türkiye’deki 5 yıldızlı otellerde tanıtımı yapılan market fonlar arasından seçim yapmak yerine, bir Portekizlinin de yatırım yaptığı Portekiz’in lokal banka fonları gibi en güvenilir fonlar arasından seçim yapmaktır. 

Portekiz vatandaşlığına başvurabilmek için yatırımcıların ve aile fertlerinin ülkenin kendi kural ve düzenlemelerine uyması gerekmektedir. İyi haber, Portekiz vatandaşlığı için ülkede yaşama zorunluluğu ve dil sınav şartı bulunmamaktadır. Portekiz’in vatandaşlık için belirlediği kriterler şunlardır:

  • 500.000 Euro’luk Portekiz fon yatırımını 5 yıl boyunca elden çıkarmamak

  • Temiz bir adli sicil kaydına sahip olmak

  • Yılda en az 7 gün Portekiz’de bulunmak

  • A2 seviyesinde Portekizce dil bilgisini kanıtlayan sertifikaya sahip olmak

Portekiz Vatandaşlığı için Atılacak Adımlar: 

Birlikte ilerlemeye karar verdiğiniz Portekiz Golden Visa danışmanlık ofisi yetkilileriyle fon seçimleriniz netleştirilir, Portekiz’de kurumsal avukatlık ofisi ile anlaşılır ve hazırlanması gereken kamu belgeleri tamamlanır.  Kamu belgelerinin noter tasdikli ve apostilli olması gerekmektedir.  Başvuru için Portekiz’de olmanız şart değildir, uzaktan da başvuru yapılabilmektedir. Detaylı bilgi için EUPorto yetkilileriyle iletişime geçebilirsiniz.

Neden Portekiz?

Neden Portekiz?

Portekiz, Türkiye’deki aile ve iş düzenini bozmadan yatırım karşılığında Avrupa vatandaşlığı edinmek isteyen aileler için vazgeçilmez bir fırsattır. Portekiz, Avrupa ülkeleri içerisinde Türklere en kolay çifte vatandaşlık veren ülkedir. Portekiz yatırım fonu gelirlerinde Golden Visa yatırımcılarından gelir, sermaye değer kazancı ve veraset vergisi almamaktadır. Portekiz’in size ve ailenize sunduğu avantajlar şu şekilde özetlenebilir: 

  • Schengen Bölgesi dâhil toplamda 192 ülkeye vizesiz seyahat

  • Çocuklarınız için Avrupa’daki saygın üniversitelerde ücretsiz eğitim hakkı

  • Çocuklarınızın Avrupa’nın dilediğiniz ülkesinde çalışabilme avantajı

  • ABD, İngiltere ve Kanada’ya vizesiz seyahat edebilme

  • Avrupa’da gerek ev alırken gerek araç alırken en iyi kredi seçeneklerinden faydalanabilme ayrıcalığı

  • Gelecek nesillerinize aktarılabilen dünya vatandaşlığı

EUPorto uzmanlarıyla sürprizsiz AB Vatandaşlığı: 

Türkiye’deki iş ve aile düzeninizi bozmadan, yani Türkiye’den taşınmadan, banka fonlarına yatırım karşılığında AB vatandaşlığı alınabilen tek ülke Portekiz’dir. Yılda sadece 7 gün Portekiz’de tatil yaparak 5 yıl gibi kısa bir sürede ailece AB vatandaşlığına başvurmak mümkündür. Portekiz vatandaşlığı aynı zamanda AB vatandaşlığı anlamına gelir. Portekiz Golden Visa uygulaması ilk etapta Avrupa Birliği ülkelerinde tam serbest dolaşım hakkı sağlar. Portekiz vatandaşlığı aldıktan sonra ise İsviçre dâhil 27 AB ülkesinde, önceden izin almaksızın dilediğiniz şehre yerleşebilir, istediğiniz bir işte çalışabilir, şirket kurabilirsiniz, çocuklarınız eğitim almak veya yaşamak için bu ülkelere yerleşebilir. Ek olarak, Portekiz pasaportuyla ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelere vizesiz seyahat edilebilir. 

Oysa, Yunanistan Golden Visa programında Yunan vatandaşlığını alabilmek için ülkede 7 sene boyunca her yıl en az 183 gün yaşama şartı bulunur. Bu yüzden, yukarıdaki avantajları elde edebilmek Yunanistan Golden Visa uygulamasında neredeyse imkânsızdır. 

EUPorto, Portekiz fon yatırımı yoluyla Avrupa oturum izni ve Portekiz vatandaşlığında uzman, Türkiye merkezli, alanında lider bir danışmanlık firmasıdır. 

EUPorto’nun uzmanlığı sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmasından kaynaklıdır. Portekizceye hâkim,  Golden Visa fon yatırımında bilgili ve deneyimli finansal danışmanlardan oluşan kadroya sahiptir. 

Portekiz Golden Visa uygulamasıyla Portekiz vatandaşlık ve Avrupa’da yatırımla oturum programına katılabilmek sadece ciddi ve güvenilir bir yatırım planlaması ile mümkündür. Yatırımcılarımızın ailelerinin gelecekleri hakkında alacakları stratejik yatırım kararında tasarruflarının finansal güvenliğinin çok önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle, EUPorto olarak sadece Portekiz alanında aktifiz. Tüm Golden Visa başvuru dosyalarımızın zamanında, doğru ve akılcı bir şekilde sonuçlanabilmesi için yatırımcılarımızla birlikte A’dan Z’ye koordineli çalışıyoruz ve her aşamada butik bir çalışma konseptiyle bilgilendiriyoruz. 

EUPorto’nun ilkeleri:

Sektörde faaliyet gösteren diğer firmalardan farkımız doğuştan Portekizli-Türk ve sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmamızdan kaynaklanıyor. EUPorto doğruluk, dürüstlük ve açıklık prensipleri üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkeler, EUPorto isminin Portekiz Golden Visa alanında Türkiye’de ve Portekiz’de tanınan pazar lideri bir marka olmasını sağlamıştır.

EUPorto’nun tüm hizmetlerini internet sitemiz üzerinden detaylıca inceleyebilirsiniz. Gerek devlet güvencesi bulunan açık uçlu Portekiz yatırım fonları gerekse Golden Visa ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar hakkında internet sitemizde yer alan “görüşme talebi” sekmesinden form doldurarak bilgi talep edebilirsiniz. Instagram ve Facebook’ta euportocom hesabını takip edebilirsiniz.

#işbirliği

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