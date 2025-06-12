Philips Çift Hazneli Airfryer Nasıl En Doğru Şekilde Kullanılır? Tüm Detaylarıyla Anlatıyoruz!

Philips Çift Hazneli Airfyer, tahminlere yer bırakmaz ve her seferinde mükemmel lezzet garantisi sunar. Kullanıcı dostu dijital menüdeki ön ayarlı programları kullanarak tavuk ve et yemekleri, sebzeler, kızartmalar, kekler ve donmuş kızartmalar için hızlıca ayar yapabilirsiniz. Ama siz yine de sıcaklık ve süreyi manuel olarak ayarlama şansınız olduğunu da unutmayın!