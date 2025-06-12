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Philips Çift Hazneli Airfryer Nasıl En Doğru Şekilde Kullanılır? Tüm Detaylarıyla Anlatıyoruz!

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer Nasıl En Doğru Şekilde Kullanılır? Tüm Detaylarıyla Anlatıyoruz!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
12.06.2025 - 19:03

Philips Çift Hazneli Airfryer, mutfakların en yenilikçi ve modern yüzü. İkili hazne yapısıyla airfryer teknolojisine başka bir boyut kazandıran bu kullanıcı dostu cihaz, yemek yapmayı sevdirmeyi ve işleri en pratikleştirmeyi hedefliyor. Her detayında kolaylığın ve işlevselliğin yer aldığı cihaz RapidAir teknolojisinden NutriU bağlantısına kadar çeşit çeşit avantaja sahip. 

İşte bu avantajlardan faydalanarak Philips Çift Hazneli Airfryer kullanma rehberi!

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1. İhtiyacınıza uygun hazneyi seçin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ı benzerlerinden ayıran en önemli özelliği iki hazneli yapısıdır. Biri 6, diğeri 3 olmak üzere toplam 9 litrelik kapasite tek seferde birden fazla tarif yapmaya izin verir. Böylece malzeme miktarına en uygun hazneyi seçerek işleme başlayabilirsiniz. Ama gerektiğinde sadece haznelerden birini kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

2. Ön ısıtmaya gerek yok.

Birçok modelin aksine Philips Çift Hazneli Airfryer, ön ısıtmaya gerek olmadan çalışır. Yani malzemeleri hazırlayıp istediğiniz hazneye yerleştirdikten sonra yapmanız gereken tek şey pişirme ayarlarını girmektir. Gerisini ona bırakıp arkanıza yaslanarak, birkaç adımda enfes tarifler hazırlamanın tadını çıkarabilirsiniz.

3. Otomatik pişirme ayarlarıyla hız kazanın.

Philips Çift Hazneli Airfyer, tahminlere yer bırakmaz ve her seferinde mükemmel lezzet garantisi sunar. Kullanıcı dostu dijital menüdeki ön ayarlı programları kullanarak tavuk ve et yemekleri, sebzeler, kızartmalar, kekler ve donmuş kızartmalar için hızlıca ayar yapabilirsiniz. Ama siz yine de sıcaklık ve süreyi manuel olarak ayarlama şansınız olduğunu da unutmayın!

4. Senkronize pişirme ve kopyalama işlevlerinden faydalanın.

Philips Çift Hazneli Airfryer, yemek hazırlama sürecini kolaylaştıracak senkronize pişime ve kopyalama işlevleri sunar. Senkronize pişirme sayesinde iki haznedeki yemekleri, işlemler aynı anda bitecek şekilde ayarlayabilir ve farklı tarifleri sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Kopyalama işlevini kullanarak ise bir hazne için yaptığın ayarı, diğerine otomatik olarak aktarırsınız. Bu iki işlevi birlikte kullanarak mutfakta sanat eserleri ortaya çıkarabilirsiniz.

5. Aksesuarlarla işlevselliği artırın.

Philips Çift Hazneli Airfryer, tek başına birden fazla mutfak ekipmanının yerini tutar. Bu mükemmel işlevselliği bir sonraki aşamaya çıkarmak için uyumlu aksesuarları kullanmayı deneyin. Şişler, mini kekler, pizzalar ve daha pek çok tarif için harika olan aksesuarlarla aklınıza gelen her şeyi daha pratik şekilde hazırlayabilirsiniz.

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6. NutriU uygulamasının nimetlerinden faydalanın.

Philips Çift Hazneli Airfryer ile ne yapacağınızı biliyor olsanız bile NutriU uygulamasına göz atmayı unutmayın. Özellikle buzdolabındaki malzemeleri nasıl değerlendirebileceğinizi öğrenmek ve yeni tarifler keşfetmek için uygulamanın adım adım rehberliğinden faydalanın. Yüzlerce tarifi keşfederek kendi favori listelerinizi oluşturabilir ve her güne yepyeni bir lezzet deneyebilirsiniz.

7. Diyetinize uygun tarifler seçin.

NutriU uygulamasını kullanırken aramaları beslenme şeklinize göre filtrelemeyi ihmal etmeyin. Hazırlama süresinden zorluk derecesine, öğün çeşidinden diyet tipine kadar onlarca farklı ayar yaparak ihtiyaçlarınıza en uygun tarifleri sıralayabilirsiniz. Hatta daha hassas bir kullanım için ortalama kalori hesabını bile göz önünde bulundurabilir ve porsiyon kontrolü sağlayabilirsiniz.

8. Yağ kullanımını azaltın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'da en çıtır kızartmalıkları hazırlarken bile fazla yağ kullanmanıza gerek yoktur. RapidAir Teknolojisi sayesinde ısıyı malzemelerin her yerine eşit olarak dağıtan cihaz, minimum yağ ile maksimum lezzet ve çıtırlık sunar. Yani eski yağ kullanım alışkanlıklarınızı bir kenara bırakarak yağı fırçayla, püskürtme yoluyla ve çok az miktarda kullanmaya kendinizi hazırlasanız iyi olur.

9. Vakitten tasarruf etmeye alışın.

Philips Çift Hazneli Airfryer bildiğiniz tüm tarifleri ekstra hızlı ve pişirmenize yardımcıdır. Bir yanda ana yemeği, diğer tarafta tatlıyı veya atıştırmalığı pişirme sistemi size ekstra hız kazandırır. Böylece en kalabalık davetlerde bile çeşit çeşit yemeği zorlanmadan hazırlayabilir, aklınızdaki tüm farklı tarifleri zamandan kaybetmeden deneyebilirsiniz.

10. Koku ve duman riskinden korkmayın.

Philips Çift Hazneli Airfryer, iki haznede yapılan yemeklerin tadını ve kokusunu asla birbirine karıştırmaz. Dışarıya da koku veya duman yaymaz. Dolayısıyla balık ve kızartma gibi normalde korka korka pişirdiğiniz tüm tarifleri hiç zorlanmadan hazırlayabilirsiniz. İki hazneyi kapatıp ayarları girdikten sonra korkmanıza hiç gerek yok!

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11. Parçaları elde değil makinede yıkayın.

Philips Çift Hazneli Airfryer ovma veya ıslatma gerektirmeden temizlenir yüzeylere sahiptir. Günlük kullanımda cihazın dışarıda kalan kısımlarını nemli bir bezle silmeniz, temizlik için yeterlidir. Geri kalan çıkarılabilir parçaların tümünü ise bulaşık makinesine koyabilir ve temizliği de zahmetsizce halledebilirsiniz.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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