Philips Çift Hazneli Airfryer Nasıl En Doğru Şekilde Kullanılır? Tüm Detaylarıyla Anlatıyoruz!
Philips Çift Hazneli Airfryer, mutfakların en yenilikçi ve modern yüzü. İkili hazne yapısıyla airfryer teknolojisine başka bir boyut kazandıran bu kullanıcı dostu cihaz, yemek yapmayı sevdirmeyi ve işleri en pratikleştirmeyi hedefliyor. Her detayında kolaylığın ve işlevselliğin yer aldığı cihaz RapidAir teknolojisinden NutriU bağlantısına kadar çeşit çeşit avantaja sahip.
İşte bu avantajlardan faydalanarak Philips Çift Hazneli Airfryer kullanma rehberi!
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1. İhtiyacınıza uygun hazneyi seçin.
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2. Ön ısıtmaya gerek yok.
3. Otomatik pişirme ayarlarıyla hız kazanın.
4. Senkronize pişirme ve kopyalama işlevlerinden faydalanın.
5. Aksesuarlarla işlevselliği artırın.
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6. NutriU uygulamasının nimetlerinden faydalanın.
7. Diyetinize uygun tarifler seçin.
8. Yağ kullanımını azaltın.
9. Vakitten tasarruf etmeye alışın.
10. Koku ve duman riskinden korkmayın.
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11. Parçaları elde değil makinede yıkayın.
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