Philips Çift Hazneli Airfryer ile Aynı Anda 2 Yemek Pişirin! İşte Öne Çıkan 13 Özellik

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın benzersiz çift hazne özelliği, onu tüm zamanların en gelişmiş airfryer'ı yapar. Bir tarafta ana yemeği, diğerinde atıştırmalığınızı ya da tatlınızı pişirebilirsiniz. Üstelik her iki hazne için farklı ayarlar girerek ve her hazneyi ayrıca kontrol ederek!