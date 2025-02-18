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Philips Çift Hazneli Airfryer ile Aynı Anda 2 Yemek Pişirin! İşte Öne Çıkan 13 Özellik

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer ile Aynı Anda 2 Yemek Pişirin! İşte Öne Çıkan 13 Özellik

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 19:01

Mutfakta geçirilen zamanı en aza indirirken lezzetten ödün vermemek mümkün. Çünkü elinizin altında Philips Çift Hazneli Airfryer gibi harika bir cihaz var. İki farklı yemeği aynı anda hazırlamanın verdiği rahatlık başka hiçbir şeyde yok. Peki ya bu son teknoloji cihaz başka nasıl harikalar yaratıyor? Gelince birlikte bakalım!

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1. Hızlı ve Verimli Pişirme

Philips Çift Hazneli Airfryer, geleneksel pişirme yöntemlerinden çok daha hızlıdır. Bu sayede mutfakta geçirilen süreyi minimuma indirir fakat lezzetten ödün vermez. Dolayısıyla en yoğun günlerde bile oldukça doyurucu ve farklı tarifler hazırlamanız mümkün olur. Çünkü onunla, her şey çabucak pişer.

2. Çift Hazne ile Aynı Anda İki Tarif

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın benzersiz çift hazne özelliği, onu tüm zamanların en gelişmiş airfryer'ı yapar. Bir tarafta ana yemeği, diğerinde atıştırmalığınızı ya da tatlınızı pişirebilirsiniz. Üstelik her iki hazne için farklı ayarlar girerek ve her hazneyi ayrıca kontrol ederek!

3. Senkronize Pişirme

Philips Çift Hazneli Airfryer, dilerseniz senkronize pişirme özelliği de sunar. Bu kullanışlı ayar sayesinde iki hazne için tek seferde sıcaklık ve süre belirleyebilir, böylece mutfaktaki verimi maksimuma çıkarabilirsiniz. Kopyalama özelliği sayesinde tarifleriniz en kısa sürede hazır olur ve masaya gelir. 🤩

4. Besin Değerini Koruma

Philips Çift Hazneli Airfryer, besinlerin gerçek değerini koruyacak şekilde tasarlanmıştır. İdeal ısı ve pişirme süresini otomatik olarak belirleyen teknolojiisi sayesinde kullandığınız malzemelerin hiçbiri besin değerini kaybetmez. Böylece hem gerçekten beslenmiş hem de harika yemekler tatmış olursunuz.

5. Farklı Tariflere Uygun Ayarlar

Philips Çift Hazneli Airfryer, sezgisel ve kullanıcı dostu menüye sahiptir. Dokunmatik ekran üzerindeki farklı pişirme programları ızgaralama, kızartma, ısıtma ve kurutma gibi çok çeşitli işlevlere sahiptir. Böylece yaptığınız tarif için en ideal ayarı seçebilir, tek cihazda çok sayıda ekipman özelliğine sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla mutfaktaki alandan tasarruf etmek için de oldukça elverişlidir. 😎

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6. Yağsız ve Sağlıklı Pişirme

Philips Çift Hazneli Airfryer, yağ kullanımını minimuma indirir. Ama bu yemeklerin çıtır olmayacağı anlamına gelmez. Aksine ısıyı yemeklerin etrafından ve içinden eşit olarak geçirdiğinden, tüm tarifleriniz hem çıtır hem içi yumuşacık şekilde pişer. Bu da en çıtır lezzetleri bile sağlıklı, hafif, fit tariflere dönüştürür. Yani kilo kontrolü için harikadır. 💚

7. İdeal Kıvamda Pişirme

Akıllı teknolojilerle donatılan Philips Çift Hazneli Airfryer, yemekler için en ideal kıvamı otomatik olarak ayarlar. Böylece her seferinde en mükemmel sonuçları elde etmenizi sağlar. Mutfakta yeni olsanız bile ona güvenerek harikalar yaratabilir, her seferinde en doğru ve lezzetli sonucu elde edebilirsiniz.

8. Kolay ve Pratik Pişirme

Cihazın basit kontrol paneli NutriU uygulaması üzerinden kontrol edilebilir. Yani yemek pişirirken yapmanız gereken şey oldukça basittir. Malzemeleri hazırlayıp hazneye koymanız, ardından ayarı seçmeniz yeterlidir. Çünkü süreyi, ısıyı ve diğer ayarları uygulamadan kontrol edebilir, yerinizden bile kalkmadan şeflere yakışır tarifler hazırlayabilirsiniz. 🥰

9. Büyük Porsiyonlar

Philips Çift Hazneli Airfryer ekstra geniş iç kapasiteye sahiptir. Biri 6, diğeri 3 litrelik olmak üzere toplam 9 litrelik yemeği tek seferde hazırlamanızı sağlar. Bu da kalabalık aileler, parti ve kutlama sofraları ya da çeşit çeşit tarif denemek isteyenler için bulunmaz bir özelliktir. Çünkü dev porsiyonlar hazırlamanıza izin verir.

10. Deneysel Tarif Listeleri

NutriU uygulamasının sunduğu bir diğer avantaj da binlerce tarife ulaşmayı sağlamasıdır. Philps Çift Hazneli Airfryer'a özel farklı tarifleri denemek, mutfaktaki ustalığınızı geliştirmek için harikadır. Üstelik her tarifte adım adım rehberlik edinir, hatta kimi zaman videolu destek bile alabilirsiniz. Böylece akla hayale gelmeyecek en zorlu tarifleri bile mutfağınıza getirmiş olursunuz. 😎

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11. Hassas Isı Kontrolü

Sebzeleri tam kıvamında, etleri sulu, kızartmaları çıtır pişirmek hayal olmaz. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın iedal sıcaklık ayarları her şeyi pişirmeye elverişlidir. Üstelik kokuları ve tatları birbirine karıştırmama garantisi verir. Yani bir yanda balık gibi normal şartlarda kokan bir tarif hazırlasanız bile diğerinde gönül rahatlığıyla tatlınızı pişirebilirsiniz.

12. Kokusuz ve Dumansız Pişirme

Philips Çift Hazneli Airfryer kokuları birbirine karıştırmadığı gibi dışarıya da yaymaz. Yani mutfağı kızartma ve balık kokusundan uzak tutarak, yağ sıçramalarını önleyerek harika bir pişirme deneyimi edinirsiniz. Üstelik çocuklu aileler için de tamamen güvenlidir çünkü tertemiz bir deneyim sunar.

13. Kolay Temizlenir Parçalar

Philips Çift Hazneli Airfryer yemek sonrası temizlik deneyimini de kolaylaştırır. Makine yıkanır parçaları ve nemli bezle silinir yüzeyleri yağ veya kir tutmaz. Yani mutfaktaki tüm deneyimi baştan sona mükemmelleştirir. 💚

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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