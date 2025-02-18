Philips Çift Hazneli Airfryer ile Aynı Anda 2 Yemek Pişirin! İşte Öne Çıkan 13 Özellik
Philips Çift Hazneli Airfryer ile Aynı Anda 2 Yemek Pişirin! İşte Öne Çıkan 13 Özellik
Mutfakta geçirilen zamanı en aza indirirken lezzetten ödün vermemek mümkün. Çünkü elinizin altında Philips Çift Hazneli Airfryer gibi harika bir cihaz var. İki farklı yemeği aynı anda hazırlamanın verdiği rahatlık başka hiçbir şeyde yok. Peki ya bu son teknoloji cihaz başka nasıl harikalar yaratıyor? Gelince birlikte bakalım!
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1. Hızlı ve Verimli Pişirme
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2. Çift Hazne ile Aynı Anda İki Tarif
3. Senkronize Pişirme
4. Besin Değerini Koruma
5. Farklı Tariflere Uygun Ayarlar
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6. Yağsız ve Sağlıklı Pişirme
7. İdeal Kıvamda Pişirme
8. Kolay ve Pratik Pişirme
9. Büyük Porsiyonlar
10. Deneysel Tarif Listeleri
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11. Hassas Isı Kontrolü
12. Kokusuz ve Dumansız Pişirme
13. Kolay Temizlenir Parçalar
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