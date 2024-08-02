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Philips Çift Hazneli Airfryer'ı Temizlemenin Yollarını Adım Adım Anlatıyoruz!

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'ı Temizlemenin Yollarını Adım Adım Anlatıyoruz!

luna
luna - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 18:31

Mutfağımızın pratik yardımcısı Philips Çift Hazneli Airfryer'ı nasıl temizleyeceğinizi biliyor musunuz? 

Eğer sizin de kafanız bu konuda karışıksa aşağıdaki videoyu izleyerek Airfryer'ınızı adım adım nasıl tertemiz yapacağınızı öğrenebilirsiniz! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Ayrıntılarını görmek için videomuzu bıraktık👇

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