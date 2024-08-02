Philips Çift Hazneli Airfryer'ı Temizlemenin Yollarını Adım Adım Anlatıyoruz!

Mutfağımızın pratik yardımcısı Philips Çift Hazneli Airfryer'ı nasıl temizleyeceğinizi biliyor musunuz?

Eğer sizin de kafanız bu konuda karışıksa aşağıdaki videoyu izleyerek Airfryer'ınızı adım adım nasıl tertemiz yapacağınızı öğrenebilirsiniz! 👇