Philips Çift Hazneli Airfryer'da Zeytinli Çıtır Börek ve Hellim Kızartması Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Zeytinli Çıtır Börek ve Hellim Kızartması Nasıl Yapılır?
Kalabalık kahvaltı sofralarında börek görmeyince eksik hissediyorsan, çıtır çıtır zeytinli börek tarifiyle geldik! Hem pratik hem lezzetli... Daha ne olsun? 🥰
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Airfryer'da Zeytinli Çıtır Börek ve Hellim Kızartması Nasıl Yapılır?
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