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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Zeytinli Çıtır Börek ve Hellim Kızartması Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Zeytinli Çıtır Börek ve Hellim Kızartması Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 19:31

Kalabalık kahvaltı sofralarında börek görmeyince eksik hissediyorsan, çıtır çıtır zeytinli börek tarifiyle geldik! Hem pratik hem lezzetli... Daha ne olsun? 🥰

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Airfryer'da Zeytinli Çıtır Börek ve Hellim Kızartması Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Zeytinli Çıtır Börek ve Hellim Kızartması Nasıl Yapılır?

Zeytinli Çıtır Börek

  • 3-4 adet yufka

Sosu için;

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • İç harcı için;

  • 200 gram zeytin

Üzeri için;

  • Yumurta sarısı

  • Çörek otu-Susam

1. Sos için gerekli malzemeleri çırpın. Üçgen yufkalara sosu sürün. Uç kısma zeytin koyup videodaki gibi sarın. Üzerine yumurta sarısı sürün. Susam ve çörek otu serpip hamurişi ayarında pişirin.

Hellim Kızartması

  • 1 paket hellim peynir

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/4 TK kırmızı biber

  • 1/4 TK kekik

  • 1/2 TK karabiber

  • 1 diş sarımsak

1. Malzemeleri karıştırın ve hellim peynirlerinin üzerine sürün. 180 derecede 10 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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