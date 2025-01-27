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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Yüksek Proteinli Quesadilla ve Kereviz Kızartması Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Yüksek Proteinli Quesadilla ve Kereviz Kızartması Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 19:31

Hem pratik hem de sağlıklı bir tarife hazır mısınız? Yüksek proteinli quesadilla ve kereviz kızartmasıyla lezzeti doruklara taşırken, mutfakta zamandan tasarruf etmenin keyfini çıkarın! 🤤

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Yüksek Proteinli Quesadilla ve Kereviz Kızartması Nasıl Yapılır?

Yüksek Proteinli Quesadilla ve Kereviz Kızartması Nasıl Yapılır?

Yüksek Proteinli Quesadilla

Malzemeler

  • 1 adet yumurta

  • 6 dilim hindi füme

  • Tuz

  • Karabiber

  • 4 YK lor peyniri

Hazırlanışı

1. Yumurta, tuz ve karabiberi çırpın. İçerisine lor peyniri koyun. Lavaşın üzerine yayın. Hindi füme dizin. Bir lavaş daha koyup 160 derecede 10 dakika pişirin.

Kereviz Kızartması

Malzemeler

  • 2 kereviz

  • 1 TK kajun baharatı

  • 2 YK zeytinyağı

Hazırlanışı

1. Kerevizi soyup elma dilimi doğrayın. Baharat ve zeytinyağı ile karıştırın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın patates pişirme modunda pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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