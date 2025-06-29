onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Vejetaryen Lazanya ve Peynirli Sufle Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Vejetaryen Lazanya ve Peynirli Sufle Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
29.06.2025 - 21:05

Bol sebzeli leziz mi leziz bir lazanya… Hem de et kullanmadan! Üstüne de içi akışkan, dışı puf puf kabaran peynirli sufle gelince bu tarif “vejetaryen yemekler sıkıcıdır” diyenlere güzel bir cevap olacak! Mutfağa geçmeye hazırsan, seni tarife alalım! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Airfryer'da Vejetaryen Lazanya ve Peynirli Sufle Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Vejetaryen Lazanya ve Peynirli Sufle Nasıl Yapılır?

Vejetaryen Lazanya

  • 6 adet lazanya

  • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sebzeler için:

  • 2 adet patlıcan

  • 2 adet kabak

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet orta boy soğan

  • 1 SB rendelenmiş domates (4-5 adet domates)

  • Tuz, karabiber, kekik

  • 3 yK zeytinyağı

  • 2 SB beşamel sos

1. Sebzeleri küp küp doğrayın ve yağ ile karıştırıp sebze ayarında pişirin. Daha sonra rende domates ile karıştırın. 

2. Lazanya yaprağı, sebze karışımı ve beşamel sos ile 3-4 kat çıkın. En üst kata peynir rendesi serpin ve hamurişi ayarında pişirin.

Peynirli Sufle

  • 2 YK un

  • 1 SB süt

  • 2 yumurta

  • 1/2 SB rende kaşar

  • 1/2 SB tulum peyniri

  • Tuz, karabiber

  • 1/4 TK pulbiber

  • 1 tutam muskat rendesi

  • Sufle kabını yağlamak için tereyağı

  • Kap için galeta unu

1. Yumurta beyazını tuz ile iyice çırpın. Ayrı bir kapta yumurta sarıları ve unu çırpın. Üzerine sütü, baharatları ve peynirleri ekleyin. En son yumurta beyazını azar azar ekleyip söndürmeden karıştırın.

2. Sufle kalıplarını yağlayın ve galeta ile kaplayın. Karışımı paylaştırın. Hamurişi ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın