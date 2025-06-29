Philips Çift Hazneli Airfryer'da Vejetaryen Lazanya ve Peynirli Sufle Nasıl Yapılır?

Vejetaryen Lazanya

6 adet lazanya

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sebzeler için:

2 adet patlıcan

2 adet kabak

1 adet kırmızı biber

1 adet orta boy soğan

1 SB rendelenmiş domates (4-5 adet domates)

Tuz, karabiber, kekik

3 yK zeytinyağı

2 SB beşamel sos

1. Sebzeleri küp küp doğrayın ve yağ ile karıştırıp sebze ayarında pişirin. Daha sonra rende domates ile karıştırın.

2. Lazanya yaprağı, sebze karışımı ve beşamel sos ile 3-4 kat çıkın. En üst kata peynir rendesi serpin ve hamurişi ayarında pişirin.

Peynirli Sufle

2 YK un

1 SB süt

2 yumurta

1/2 SB rende kaşar

1/2 SB tulum peyniri

Tuz, karabiber

1/4 TK pulbiber

1 tutam muskat rendesi

Sufle kabını yağlamak için tereyağı

Kap için galeta unu

1. Yumurta beyazını tuz ile iyice çırpın. Ayrı bir kapta yumurta sarıları ve unu çırpın. Üzerine sütü, baharatları ve peynirleri ekleyin. En son yumurta beyazını azar azar ekleyip söndürmeden karıştırın.

2. Sufle kalıplarını yağlayın ve galeta ile kaplayın. Karışımı paylaştırın. Hamurişi ayarında pişirin.

Afiyet olsun!