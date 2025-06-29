Philips Çift Hazneli Airfryer'da Vejetaryen Lazanya ve Peynirli Sufle Nasıl Yapılır?
Bol sebzeli leziz mi leziz bir lazanya… Hem de et kullanmadan! Üstüne de içi akışkan, dışı puf puf kabaran peynirli sufle gelince bu tarif “vejetaryen yemekler sıkıcıdır” diyenlere güzel bir cevap olacak! Mutfağa geçmeye hazırsan, seni tarife alalım! 👇
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Airfryer'da Vejetaryen Lazanya ve Peynirli Sufle Nasıl Yapılır?
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