Philips Çift Hazneli Airfryer'da Tepsi Çöreği ve Portakallı Kurabiye Nasıl Yapılır?
Mutfağınızda nostalji rüzgarı estirecek tarifler arıyorsanız, doğru yerdesiniz! Çayın yanına hem pratik hem de içinizi sıcacık yapacak bu tarifleri denemek için hemen aşağı kaydırın! 🥰
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Airfryer'da Tepsi Çöreği ve Portakallı Kurabiye Nasıl Yapılır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın