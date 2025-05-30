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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Tepsi Çöreği ve Portakallı Kurabiye Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Tepsi Çöreği ve Portakallı Kurabiye Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
30.05.2025 - 19:31

Mutfağınızda nostalji rüzgarı estirecek tarifler arıyorsanız, doğru yerdesiniz! Çayın yanına hem pratik hem de içinizi sıcacık yapacak bu tarifleri denemek için hemen aşağı kaydırın! 🥰

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Airfryer'da Tepsi Çöreği ve Portakallı Kurabiye Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Tepsi Çöreği ve Portakallı Kurabiye Nasıl Yapılır?

Tepsi Çöreği

  • 2 SB un

  • 1 tatlı kaşığı kuru maya

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 ÇK şeker

  • Su

Üzeri için;

  • 1 tatlı kaşığı yoğurt

  • 1 adet yumurtanın sarısı

  • Çörek otu

1. Kuru maya, şeker ve ılık suyu karıştırın. Sonrasında içerisine tuzu ve unu ilave edip yoğurun. 30 dakika mayalandırın ve elinizle şekil verin. 

2. Üzeri için yoğurt ve yumurta sarısını karıştırın. Hamurun üzerine sürün. Çörekotu serpip hamur işi ayarında pişirin.

Portakallı Anne Kurabiyesi

  • 1 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 1/4 su bardağı yoğurt

  • 1 adet portakal rendesi

  • 1/2 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

  • 2 su bardağı un

1. Şeker ve yumurtayı çırpın. Üzerine sıvı malzemeleri dökün. En son kuru malzemeleri ekleyip iyice karıştırın. Cevizden biraz büyük parçalar koparıp yuvarlayın. Hamurişi ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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