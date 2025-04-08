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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Tavuk But ve İsotlu Brokoli Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Tavuk But ve İsotlu Brokoli Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 19:31

“Ben sağlıklı besleniyorum ama lezzetten de ödün vermem” diyenleri şöyle alalım! Airfryer’da dışı çıtır çıtır, içi sulu tavuk butun yanına acı severleri mutlu edecek isotlu brokoli tarifi veriyoruz. 🤤

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Airfryer'da Tavuk But ve İsotlu Brokoli Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Tavuk But ve İsotlu Brokoli Nasıl Yapılır?

Tavuk But

  • 2 parça tavuk but

  • 1 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 ÇK kekik

  • 1 /2 ÇK pul biber

  • 1 dolu çay kaşığı tuz

  • 1 yemek dolu yemek kaşığı sıvı yağ

1. Malzemeleri karıştırıp butları kabın içine koyup iyice harmanlayın. Tavuk ayarında pişirin.

İsotlu Brokoli

  • 350 gram brokoli

  • 1 tK isot

  • Tuz

  • 1/2 ÇK karabiber

  • 4 YK zeytinyağı

1. Malzemeleri karıştırın. Sos ile brokolileri kaplayın ve sebze ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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