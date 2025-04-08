Philips Çift Hazneli Airfryer'da Tavuk But ve İsotlu Brokoli Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Tavuk But ve İsotlu Brokoli Nasıl Yapılır?
“Ben sağlıklı besleniyorum ama lezzetten de ödün vermem” diyenleri şöyle alalım! Airfryer’da dışı çıtır çıtır, içi sulu tavuk butun yanına acı severleri mutlu edecek isotlu brokoli tarifi veriyoruz. 🤤
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Airfryer'da Tavuk But ve İsotlu Brokoli Nasıl Yapılır?
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