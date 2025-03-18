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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Tarçınlı Çörek ve Pişmiş Elma Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Tarçınlı Çörek ve Pişmiş Elma Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 18:58

Evinizi misssss gibi tarçın kokusuyla dolduracak nefis bir tarifle karşınızdayız. Üstelik yapımı oldukça pratik! 🤤

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Airfryer'da Tarçınlı Çörek ve Pişmiş Elma Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Tarçınlı Çörek ve Pişmiş Elma Nasıl Yapılır?

Airfryer’da Tarçınlı Çörek

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 SB ılık süt

  • 1/3 SB ılık su

  • 1/4 SB şeker

  • 1 paket toz maya

  • 1 ÇK tuz

  • 2 su bardağı un

Kaplaması için:

  • 4 YK tereyağı

  • 1 SB esmer şeker

  • 2 YK tarçın

Hazırlanışı

1. Süt, şeker, maya ve tuzu karıştırın. Daha sonra önce sıvı sonra kuru malzemeleri ilave edip hamuru yoğurun. 30 dakika mayalandırın. 

2. Kaplaması için gerekli malzemeleri karıştırın. Hamurdan parçalar koparıp şekerli karışımla kaplayın ve airfryer güvecine üst üste dizin. Hamurişi ayarında pişirin.

Pişmiş Elma

Malzemeler

  • 3 adet elma

  • 3 YK esmer şeker

  • 1/2 TK tarçın

  • 1 TK tereyağı

Hazırlanışı

1. Elmaları soyun ve doğrayın. Bütün malzemeleri karıştırıp ufak toprak kaplara pay edin ve videodaki derecede, sürede pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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