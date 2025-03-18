Philips Çift Hazneli Airfryer'da Tarçınlı Çörek ve Pişmiş Elma Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Tarçınlı Çörek ve Pişmiş Elma Nasıl Yapılır?
Evinizi misssss gibi tarçın kokusuyla dolduracak nefis bir tarifle karşınızdayız. Üstelik yapımı oldukça pratik! 🤤
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Airfryer'da Tarçınlı Çörek ve Pişmiş Elma Nasıl Yapılır?
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