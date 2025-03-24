Philips Çift Hazneli Airfryer'da Ramazan Pidesi ve Çıtır Kadayıflı Hurma Nasıl Yapılır?

Ramazan Pidesi

250 gr un

7 gr kuru maya

200 ml ılık su

2 TK şeker

1 TK tuz

1 YK zeytinyağı

Birer avuç susam ve çörek otu

1. Şeker, un ve tuzu bir kapta karıştırın. Sonrasında ortasına bir havuz açın. Ilık su ve kuru mayayı karıştırıp 5 dakika bekletin. Sonrasında havuzun içerisine dökün.

2. Hamuru yoğurup 1 saat kadar mayalanması için bekleyin. Sonrasında unlu yüzeyde pide şeklini verip hazneye alın.

3. Hamur dinlendikten sonra parmaklarınızla pide şeklini verip üzerine zeytinyağı sürün ve susam ve çörek otu ile süsleyin. Hamurişi ayarına pişirin.

Çıtır Kadayıflı Hurma Dolması

9-10 adet hurma

5 TK antep fıstığı ezmesi

1 YK tereyağı

1 bağ taze kadayıf

1. Kadayıfı tereyağı ile kaplayın ve elinizle koparın. Airfryer haznesine koyun. 180 derecede 10 dakika kızartın.

2. Daha sonra antep fıstığı ile karıştırın. Hurmaların içini bu karışım ile doldurun.

Afiyet olsun!