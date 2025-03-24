onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Ramazan Pidesi ve Çıtır Kadayıflı Hurma Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Ramazan Pidesi ve Çıtır Kadayıflı Hurma Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 19:01

Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan sıcacık pide ve tatlı krizlerine harika bir çözüm sunan çıtır kadayıflı hurma tarifini denemek için hemen aşağıya kaydırın! 🥰

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Airfryer'da Ramazan Pidesi ve Çıtır Kadayıflı Hurma Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Ramazan Pidesi ve Çıtır Kadayıflı Hurma Nasıl Yapılır?

Ramazan Pidesi

  • 250 gr un

  • 7 gr kuru maya

  • 200 ml ılık su

  • 2 TK şeker

  • 1 TK tuz

  • 1 YK zeytinyağı

  • Birer avuç susam ve çörek otu

1. Şeker, un ve tuzu bir kapta karıştırın. Sonrasında ortasına bir havuz açın. Ilık su ve kuru mayayı karıştırıp 5 dakika bekletin. Sonrasında havuzun içerisine dökün. 

2. Hamuru yoğurup 1 saat kadar mayalanması için bekleyin. Sonrasında unlu yüzeyde pide şeklini verip hazneye alın. 

3. Hamur dinlendikten sonra parmaklarınızla pide şeklini verip üzerine zeytinyağı sürün ve susam ve çörek otu ile süsleyin. Hamurişi ayarına pişirin.

Çıtır Kadayıflı Hurma Dolması

  • 9-10 adet hurma

  • 5 TK antep fıstığı ezmesi

  • 1 YK tereyağı

  • 1 bağ taze kadayıf

1. Kadayıfı tereyağı ile kaplayın ve elinizle koparın. Airfryer haznesine koyun. 180 derecede 10 dakika kızartın. 

2. Daha sonra antep fıstığı ile karıştırın. Hurmaların içini bu karışım ile doldurun.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın