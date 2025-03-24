Philips Çift Hazneli Airfryer'da Ramazan Pidesi ve Çıtır Kadayıflı Hurma Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Ramazan Pidesi ve Çıtır Kadayıflı Hurma Nasıl Yapılır?
Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan sıcacık pide ve tatlı krizlerine harika bir çözüm sunan çıtır kadayıflı hurma tarifini denemek için hemen aşağıya kaydırın! 🥰
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Airfryer'da Ramazan Pidesi ve Çıtır Kadayıflı Hurma Nasıl Yapılır?
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