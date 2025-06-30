Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişmiş Soğan Salatası ve Kuzu Şiş Nasıl Yapılır?
Etin en lezzetli hali olan kuzu şiş ve yanında karamelize olmuş, sıcak sıcak servis edilen soğan salatası.... “Soğan bu kadar mı güzel kokar?” dedirten bu ikili, klasik mangal keyfini ev ortamına taşımak isteyenlerin yeni favorisi olabilir! 🤤
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Airfryer'da Pişmiş Soğan Salatası ve Kuzu Şiş Nasıl Yapılır?
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