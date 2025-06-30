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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişmiş Soğan Salatası ve Kuzu Şiş Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişmiş Soğan Salatası ve Kuzu Şiş Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
30.06.2025 - 19:38

Etin en lezzetli hali olan kuzu şiş ve yanında karamelize olmuş, sıcak sıcak servis edilen soğan salatası.... “Soğan bu kadar mı güzel kokar?” dedirten bu ikili, klasik mangal keyfini ev ortamına taşımak isteyenlerin yeni favorisi olabilir! 🤤

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Airfryer'da Pişmiş Soğan Salatası ve Kuzu Şiş Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Pişmiş Soğan Salatası ve Kuzu Şiş Nasıl Yapılır?

Kuzu Şiş

  • 1 kg kemiksiz kuzu eti

  • 1/2 SB süt

  • 1/2 TK biber salçası

  • 1 diş sarımsak

  • 3 YK zeytinyağ

  • 1/2 TK tuz

  • 1/2 tK karabiber

  • 1 TK toz biber

  • 1 TK pul biber

1. Etleri süt içinde en az 2 saat bekletin. Daha sonra süzün malzemelerle karıştırın. Şişlere dizip Airfryer’ın haznesine yerleştirin. Kırmızı et ayarında kontrollü pişirin.

Pişmiş Soğan Salatası

  • 3 adet orta boy soğan

  • Bir tutam maydanoz

  • 1 YK sumak

  • 1/2 TK pul biber

  • 3 YK zeytinyağı

  • 1/2 limon suyu

  • 1/2 TK tuz

1. Soğanları julyen doğrayın ve zeytinyağı ile karıştırın. 180 derecede 10 dakika pişirin. Sonrasında da  bir kaba alın ve diğer malzemelerle birlikte karıştırın.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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