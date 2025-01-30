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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Patates ve Pastırmalı Tavuk Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Patates ve Pastırmalı Tavuk Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
30.01.2025 - 19:31

Çift hazneli tasarımı sayesinde aynı anda farklı yemekleri kolayca pişirebilir, zamanı kendinize ayırabilirsiniz. İşte patates ve pastırmalı tavuğun bir araya geldiği, sofralarınızı şölene dönüştürecek nefis bir tarif! 🥰

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Airfryer'da Patates ve Pastırmalı Tavuk Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Patates ve Pastırmalı Tavuk Nasıl Yapılır?

Muffin kalıbında patates

Malzemeler

  • 3-4 patates

  • 3 YK zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1 YK kajun baharatı

Hazırlanışı

1. Patatesleri mandolin doğrayın. Zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın. Muffin kalıbında üst üste dizin ve patates ayarında pişirin.

Pastırmalı Tavuk

Malzemeler

  • 2 adet tavuk göğsü

  • Tuz

  • Karabiber

  • 8 dilim pastırma

  • 2 YK zeytinyağı

Hazırlanışı

1. Tavuk göğüslerini ikiye kesin ve tuz, karabiber ile lezzetlendirin. İki yağlı kağıt arasında açın. 

2. Pastırmaları dizip sarın. Üzerine zeytinyağı sürün. Tavuk ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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