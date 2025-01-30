Philips Çift Hazneli Airfryer'da Patates ve Pastırmalı Tavuk Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Patates ve Pastırmalı Tavuk Nasıl Yapılır?
Çift hazneli tasarımı sayesinde aynı anda farklı yemekleri kolayca pişirebilir, zamanı kendinize ayırabilirsiniz. İşte patates ve pastırmalı tavuğun bir araya geldiği, sofralarınızı şölene dönüştürecek nefis bir tarif! 🥰
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Airfryer'da Patates ve Pastırmalı Tavuk Nasıl Yapılır?
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