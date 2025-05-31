Philips Çift Hazneli Airfryer'da Patates Köftesi ve Çıtır Mantar Nasıl Yapılır?
Doyurucu, lezzetli ve farklı bir akşam menüsü arayanlara: Patates köftesi ve yanında çıtır mantarlar! Airfryer’da hem en az yağ kullanarak hem de kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu ikili, hem çocukların hem de büyüklerin favorisi olacak! 🥰
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Airfryer'da Patates Köftesi ve Çıtır Mantar Nasıl Yapılır?
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