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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Patates Köftesi ve Çıtır Mantar Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Patates Köftesi ve Çıtır Mantar Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
31.05.2025 - 19:31

Doyurucu, lezzetli ve farklı bir akşam menüsü arayanlara: Patates köftesi ve yanında çıtır mantarlar! Airfryer’da hem en az yağ kullanarak hem de kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu ikili, hem çocukların hem de büyüklerin favorisi olacak! 🥰

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Airfryer'da Patates Köftesi ve Çıtır Mantar Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Patates Köftesi ve Çıtır Mantar Nasıl Yapılır?

Patates Köftesi

  • 7-8 tane haşlanmış patates

  • 5-6 yeşil soğan

  • 1 tutam maydanoz

  • 1 TK karabiber

  • 1 TK kırmızı pul biber

  • 1 TK tuz

  • 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

  • 2 YK galeta unu

1. Patatesleri haşlayın ve ezin. Eğer malzemeleri ekleyin. Kıvam için galeta unu döküp yoğurun. Köfte şekli verip sprey yağ ile yağlayın. Sebze ayarında pişirin.

Çıtır Mantar

  • 12 adet mantar

  • 2 YK galeta unu

  • 1 yumurta

  • 1 YK zeytinyağı

1. Mantarları önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayın. Airfryer haznesine dizin ve sprey yağ ile yağlayın. Sebze ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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