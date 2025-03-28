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Philips Çift Hazneli Airfryer’da Nohut Tava ve Çıtır Pirinç Cipsi Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer’da Nohut Tava ve Çıtır Pirinç Cipsi Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 19:31

Çıtır nohut tava ve yanında kıtır kıtır pirinç cipsleri... Sağlıklı atıştırmalık arayanlar buraya! Hem doyurucu hem de oldukça besleyici bu tarifi denemek için mutfağa geçme vakti. 🤤

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Airfryer’da Nohut Tava ve Çıtır Pirinç Cipsi Nasıl Yapılır?

Airfryer’da Nohut Tava ve Çıtır Pirinç Cipsi Nasıl Yapılır?

Airfryer’da Nohut Tava

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 adet kapya biber

  • 3 adet yeşil biber

  • 1 soğan

  • 1 SB domates

  • 3 diş sarımsak

  • 1 YK domates salçası

  • 3 YK zeytinyağı

  • 1/2 TK tuz

  • 1/2 TK karabiber

  • 1/2 TK kimyon

  • 1/2 TK isot

  • 1/2 TK toz kırmızı biber

1. Biberleri doğrayın, soğanı da piyazlık doğrayın. Bütün malzemeleri karıştırın. Airfryer güvecine dökün. Sebze ayarında kontrollü pişirin.

Çıtır Pirinç Cipsi

  • 1 SB pişmiş pilav

  • 1 TK nişasta

  • 3 YK zeytinyağı

  • 100 gram kaşar peynir

  • Karabiber

1. Bütün malzemeleri karıştırın ve ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. 170 derecede 10 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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