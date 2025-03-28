Philips Çift Hazneli Airfryer’da Nohut Tava ve Çıtır Pirinç Cipsi Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer’da Nohut Tava ve Çıtır Pirinç Cipsi Nasıl Yapılır?
Çıtır nohut tava ve yanında kıtır kıtır pirinç cipsleri... Sağlıklı atıştırmalık arayanlar buraya! Hem doyurucu hem de oldukça besleyici bu tarifi denemek için mutfağa geçme vakti. 🤤
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Airfryer’da Nohut Tava ve Çıtır Pirinç Cipsi Nasıl Yapılır?
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