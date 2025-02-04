Philips Çift Hazneli Airfryer'da Nar Ekşili Hindi ve Tahinli Havuç Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Nar Ekşili Hindi ve Tahinli Havuç Nasıl Yapılır?
Sağlıklı, pratik ve lezzet dolu bir tarif arıyorsanız, bu tarif tam size göre! Nar ekşisinin hafif ekşi tatlı aromasıyla marine edilmiş yumuşacık hindi dilimleri, tahinle buluşan havuçlarla mükemmel bir uyum yakalıyor. ✨
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Airfryer'da Nar Ekşili Hindi ve Tahinli Havuç Nasıl Yapılır?
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