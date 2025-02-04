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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Nar Ekşili Hindi ve Tahinli Havuç Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Nar Ekşili Hindi ve Tahinli Havuç Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
04.02.2025 - 19:31

Sağlıklı, pratik ve lezzet dolu bir tarif arıyorsanız, bu tarif tam size göre! Nar ekşisinin hafif ekşi tatlı aromasıyla marine edilmiş yumuşacık hindi dilimleri, tahinle buluşan havuçlarla mükemmel bir uyum yakalıyor. ✨

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Airfryer'da Nar Ekşili Hindi ve Tahinli Havuç Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Nar Ekşili Hindi ve Tahinli Havuç Nasıl Yapılır?

Nar Ekşili Hindi

Malzemeler

  • Yarım kilo hindi

  • 1 adet domates rendesi

  • 2 adet yeşil biber

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet kırmızı soğan

  • 1 tatlı kaşığı salça

  • 1 ÇK Kimyon

  • 1/2 ÇK karabiber

  • 1 /2 ÇK kekik

  • 1 ÇK toz biber

  • 5 YK nar ekşisi

  • 1 YK tereyağı

Hazırlanışı

1. Hindileri julyen doğrayın. Bütün malzemeleri karıştırın ve tavuk ayarında pişirin.

Tahinli Havuç

Malzemeler

  • 4-5 havuç

  • Tuz

  • Karabiber

  • 2 YK zeytinyağı

  • 2 YK tahin

Hazırlanışı

1. Havuçları doğrayın. Bütün malzemelerle karıştırın. Sebze ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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