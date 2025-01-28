Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Muffin Kalıbında Paçanga Böreği ve Kızarmış Havuç Tarator Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Muffin Kalıbında Paçanga Böreği ve Kızarmış Havuç Tarator Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 19:31

Klasik tariflere modern bir dokunuş ekleyerek hem hızlı hem de hafif lezzetler hazırlamak isteyenler için harika bir önerimiz var. Muffin kalıbında mini paçanga börekleri ve yanında nefis kızarmış havuç tarator… Üstelik her iki tarif de Airfryer sayesinde ekstra yağ kullanmadan çıtır çıtır oluyor! 😍

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Airfryer'da Muffin Kalıbında Paçanga Böreği ve Kızarmış Havuç Tarator Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Muffin Kalıbında Paçanga Böreği ve Kızarmış Havuç Tarator Nasıl Yapılır?

Paçanga Böreği 

Malzemeler

  • 2 adet yufka

  • Kaşar peyniri

  • 16 dilim pastırma

  • 2 adet domates

  • 3 adet köy biberi

  • Karabiber

  • Tuz

  • Galeta unu

Hazırlanışı

1. Malzemeleri karıştırın. Yufkaları üçgen kesin ve içerisini harç ile doldurup sarın. Galeta ununa bulayıp hamur işi ayarında pişirin.

Kızarmış Havuç Tarator

Malzemeler

  • 3 adet havuç

  • 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 diş sarımsak

  • 4 yemek kaşığı yoğurt

  • Tuz

Hazırlanışı

1. Havuçları tuz, karabiber ve zeytinyağı ile karıştırın. Sebze ayarında pişirin. Pişen havuçları bıçaktan geçirin ve malzemeler ile karıştırın.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın