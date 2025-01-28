Philips Çift Hazneli Airfryer'da Muffin Kalıbında Paçanga Böreği ve Kızarmış Havuç Tarator Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Muffin Kalıbında Paçanga Böreği ve Kızarmış Havuç Tarator Nasıl Yapılır?
Klasik tariflere modern bir dokunuş ekleyerek hem hızlı hem de hafif lezzetler hazırlamak isteyenler için harika bir önerimiz var. Muffin kalıbında mini paçanga börekleri ve yanında nefis kızarmış havuç tarator… Üstelik her iki tarif de Airfryer sayesinde ekstra yağ kullanmadan çıtır çıtır oluyor! 😍
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Airfryer'da Muffin Kalıbında Paçanga Böreği ve Kızarmış Havuç Tarator Nasıl Yapılır?
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