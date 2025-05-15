Philips Çift Hazneli Airfryer'da Mısır Unlu Poğaça ve Çıtır Tavuk Nasıl Yapılır?
Akşam yemeğine yakışacak efsane bir ikiliyle geldik: Mısır unuyla bambaşka bir dokuya kavuşan poğaçalar ve dışı çıtır içi yumuşak tavuk parçaları! Tarifi denemek için hemen aşağıya kaydır... 👇
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Airfryer'da Mısır Unlu Poğaça ve Çıtır Tavuk Nasıl Yapılır?
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