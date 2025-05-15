onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Mısır Unlu Poğaça ve Çıtır Tavuk Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Mısır Unlu Poğaça ve Çıtır Tavuk Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
15.05.2025 - 19:31

Akşam yemeğine yakışacak efsane bir ikiliyle geldik: Mısır unuyla bambaşka bir dokuya kavuşan poğaçalar ve dışı çıtır içi yumuşak tavuk parçaları! Tarifi denemek için hemen aşağıya kaydır... 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Airfryer'da Mısır Unlu Poğaça ve Çıtır Tavuk Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Mısır Unlu Poğaça ve Çıtır Tavuk Nasıl Yapılır?

Mısır Unlu Poğaça

  • 1,5 SB un

  • 1 SB mısır unu

  • 1 yumurta beyazı

  • 1/2 paket kabartma tozu

  • 1/4 SB sıvı yağ

  • 2 YK yoğurt

  • 1/2 TK tuz

Üzeri için;

  • 1 yumurta sarısı

1. Önce kuruları sonra sıvı malzemeleri ilave edip karıştırın. Elinizle yuvarlak şekil verin. Airfryer haznesine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin. Hamurişi ayarında pişirin.

Çıtır Tavuk

  • 1 paket parmak bonfile

  • 1 adet yumurta

  • Un

  • Ekmek kırıntısı

1. Una tuz ekleyip karıştırın. Tavukları sırasıyla una, yumurtaya ve galeta ununa bulayın. Tavukları airfryer’a yerleştirin ve tavuk ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın