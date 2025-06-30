Philips Çift Hazneli Airfryer'da Milföye Sarılı Sosis ve Pişmiş Domatesli Bruschetta Nasıl Yapılır?
Film gecesi, pazar kahvaltısı ya da atıştırmalık krizleri için çözüm belli: Milföye sarılmış çıtır sosisler ve yanında domatesin müthiş haliyle bambaşka bir boyuta ulaştığı bruschetta! 🥰
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Airfryer'da Milföye Sarılı Sosis ve Pişmiş Domatesli Bruschetta Nasıl Yapılır?
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