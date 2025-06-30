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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Milföye Sarılı Sosis ve Pişmiş Domatesli Bruschetta Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Milföye Sarılı Sosis ve Pişmiş Domatesli Bruschetta Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
30.06.2025 - 20:38

Film gecesi, pazar kahvaltısı ya da atıştırmalık krizleri için çözüm belli: Milföye sarılmış çıtır sosisler ve yanında domatesin müthiş haliyle bambaşka bir boyuta ulaştığı bruschetta! 🥰

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Airfryer'da Milföye Sarılı Sosis ve Pişmiş Domatesli Bruschetta Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Milföye Sarılı Sosis ve Pişmiş Domatesli Bruschetta Nasıl Yapılır?

Milföye Sarılı Sosis

  • 5 adet milföy

  • Sosis

  • 1 adet yumurta sarısı

  • Çörek otu

1. Sosisleri hem ortadan ikiye kesin. Milföyün orta kısmına koyun ve sarın. Üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin. Hamur işi ayarında pişirin.

Pişmiş Domatesli Bruschetta

  • 250 gram şeker domates

  • 2 Yk zeytinyağ

  • 2-3 yaprak fesleğen

  • 1 adet mozzarella

  • 1 diş sarımsak

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1/2 baget ekmek

1. Domatesleri ikiye kesin. Zeytinyağı, tuz, karabiber ile domatesleri karıştırın. Baget ekmeği kesin. Airfryer haznesinde sebze ayarında pişirin. Daha sonra kalan malzemelerle karıştırıp ekmek üzerinde servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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