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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Mercimekli Börek ve Domatesli Sos Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Mercimekli Börek ve Domatesli Sos Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
02.06.2025 - 19:31

Mercimekle yapılan tariflerin yeterince abartılmamış olduğunu düşünen tek kişi biz değilizdir diye umuyoruz… Emin olun, bu tarif sofraların yeni yıldızı olmaya aday! 🥰

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Airfryer'da Mercimekli Börek ve Domatesli Sos Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Mercimekli Börek ve Domatesli Sos Nasıl Yapılır?

Mercimekli Börek 

  • 2 yufka

  • 2 sb haşlanmış mercimek

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

Sos için;

  • 1/4 SB maden suyu

  • 2 YK zeytinyağı 

1. Sos için malzemeleri çırpın. Baharatlar ve haşlanmış mercimeği karıştırın. Yufkayı uzun uzun kesin ve sosu sürün. Uç kısmına harcı koyun ve muska şeklinde sarın. Hamurişi ayarında pişirin.

Domates Sos

  • 1 SB domates

  • 200 gr beyaz peynir

  • 2 diş sarımsak

  • Taze fesleğen

  • 2 YK zeytinyağı

  • 1/2 ÇK tuz

  • 1/2 ÇK karabiber

  • 1/2 ÇK kırmızı pul biber

  • 1/2 ÇK kekik

1. Peynir hariç malzemeleri karıştırın. Ortasına peynir koyup sebze ayarında çalıştırın.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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luna
luna
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