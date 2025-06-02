Philips Çift Hazneli Airfryer'da Mercimekli Börek ve Domatesli Sos Nasıl Yapılır?
Mercimekle yapılan tariflerin yeterince abartılmamış olduğunu düşünen tek kişi biz değilizdir diye umuyoruz… Emin olun, bu tarif sofraların yeni yıldızı olmaya aday! 🥰
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Airfryer'da Mercimekli Börek ve Domatesli Sos Nasıl Yapılır?
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