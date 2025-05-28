Philips Çift Hazneli Airfryer'da Limonlu Çatlak Kurabiye ve Pırasalı Puf Börek Nasıl Yapılır?

Tatlıyla tuzlunun en güzel uyumuna hazır mısınız? Mis gibi limon kokulu çatlak kurabiyeler ve çıtır çıtır pırasalı puf börekler... Hem çay saatlerine hem de hafif bir öğün arayanlara birebir bu tarif için aşağıya kaydırın! 🤤