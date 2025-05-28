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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Limonlu Çatlak Kurabiye ve Pırasalı Puf Börek Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Limonlu Çatlak Kurabiye ve Pırasalı Puf Börek Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
28.05.2025 - 19:31

Tatlıyla tuzlunun en güzel uyumuna hazır mısınız? Mis gibi limon kokulu çatlak kurabiyeler ve çıtır çıtır pırasalı puf börekler... Hem çay saatlerine hem de hafif bir öğün arayanlara birebir bu tarif için aşağıya kaydırın! 🤤

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Airfryer'da Limonlu Çatlak Kurabiye ve Pırasalı Puf Börek Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Limonlu Çatlak Kurabiye ve Pırasalı Puf Börek Nasıl Yapılır?

Limonlu Çatlak Kurabiye

  • 2 adet yumurta

  • 2 ÇB toz şeker

  • 1/2 ÇB sıvı yağ

  • 1 paket vanilya

  • 1 ÇK kabartma tozu

  • 2 su bardağı un

  • 1/4 TK zerdeçal

  • 1/2 limon suyu

  • 2 adet limon kabuğu

Üzerini bulamak için;

  • Pudra şekeri

1. Yumurta ve şekeri çırpın. Üzerine sıvı malzemeleri ekleyin ve sonrasında kuru malzemeleri ilave edip hamur toparlayın. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp pudra şekerine bulayın. Hamurişi ayarında pişirin.

​Pırasalı Puf Börek

  • 6 adet milföy

  • 1 adet yumurta sarısı

  • Susam ve çörekotu

İç harcı için:

  • 2 adet pırasa

  • 2 havuç

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1 YK domates salçası

1. Pıraları ince ince doğrayın. Havuçları da rendeleyin. Malzemeleri karıştırın. Milföyün ortasına malzemeleri koyun ve üzerine diğer milföy yaprağını koyun. Kenarları çatalla kapatın. Yumurta sarısı sürün ve susam, çöreotu serpin. Hamurişi ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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