Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kumpir Ve Kumpir Özel Karışımı Nasıl Yapılır?

Artık dışarıda kumpir yemene gerek yok, çünkü bu şahane lezzeti evde dakikalar içinde hazırlayabilirsin. Ayrıca bunu daha önce dışarıda yediğin kumpirlerden çok çoook daha özel yapacak şey ise şahane özel karışımında saklı! 🥰