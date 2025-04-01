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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kumpir Ve Kumpir Özel Karışımı Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kumpir Ve Kumpir Özel Karışımı Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
01.04.2025 - 19:31

Artık dışarıda kumpir yemene gerek yok, çünkü bu şahane lezzeti evde dakikalar içinde hazırlayabilirsin. Ayrıca bunu daha önce dışarıda yediğin kumpirlerden çok çoook daha özel yapacak şey ise şahane özel karışımında saklı! 🥰

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Airfryer'da Kumpir Ve Kumpir Özel Karışımı Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Kumpir Ve Kumpir Özel Karışımı Nasıl Yapılır?

Kumpir

  • 2 adet büyük patates

  • 100 gram rendelenmiş kaşar

  • 100 gram sosis

  • 50 gram tereyağı

Sos için;

  • 1 SB doğranmış domates

  • 10-12 dilim sucuk

  • 4 dilim pastıma

  • 1 adet biber

  • 3 dal taze kekik

  • Tuz, karabiber

  • 3 YK zeytinyağı

1. Patatesleri patates ayarında 2 kere pişirin. Daha sonra içini açın ve tereyağı, kaşar ile karıştırın.

2. Sos için sucuk, pastırma, biber ve zeytinyağını karıştırın. Güveç içinde 180 derecede 10 dakika pişirin. Daha sonra içerisine kalan malzemeleri ekleyin. 10 dakika daha pişirin. Kumpir ile birleştirip servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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luna
luna
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