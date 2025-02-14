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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Külahta Salata ve Antep Fıstıklı Muffin Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Külahta Salata ve Antep Fıstıklı Muffin Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 19:31

Çıtır çıtır külahta salata ve nefis Antep fıstıklı muffin yapımını adım adım anlatıyoruz. Hazırsanız başlayalım! 🥰

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Külahta Salata ve Antep Fıstıklı Muffin Nasıl Yapılır?

Külahta Salata ve Antep Fıstıklı Muffin Nasıl Yapılır?

Antep Fıstıklı Muffin

Malzemeler

  • 1 adet yumurta

  • 2 YK yoğurt

  • 1/4 SB toz şeker

  • 4 YK sıvı yağ

  • 2 YK antep fıstığı ezmesi

  • 2 YK antep fıstığı

  • 1 paket vanilin

  • 1/2 paket kabartma tozu

  • 1/2 SB un

Hazırlanışı

1. Muffin hamuru için yumurtaları ve şekeri çırpın. Önce sıvı sonra kuru malzemeleri ekleyip tekrar çırpın. Muffin kalıplarına paylaştırın. 

2. 180 derecede 11 dakika kontrollü pişirin. 

Külahta Kerevizli Salata

Malzemeler

  • 3 adet lavaş

  • 1 adet orta boy kereviz

  • 1 SB süzme yoğurt

  • 1 yeşil elma

  • 1 diş sarımsak

  • 1/4 demet dereotu

  • 1 avuç ceviz

  • Tuz

Külahların üzeri için;

  • 1 adet yumurta

  • Kavrulmuş susam

  • Dereotu

Hazırlanışı

1. Lavaşları külah şekline getirin ve kürdan ile sabitleyin. Yumurta sürün ve mavi haşhaş, susam sürün. 

2. Airfryer'ın ana haznesine yerleştirin. 180 derecede 5-6 dakika pişirin. Salata için kerevizi ve elmayı rendeleyin ve bütün malzemeleri karıştırıp külah ile servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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