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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kızarmış Krutonlu ve Tuzlu Fondü Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kızarmış Krutonlu ve Tuzlu Fondü Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 19:31

Hızlı ve pratik bir atıştırmalık arayanlar için mükemmel bir tarifimiz var. Sadece birkaç malzeme ile, hem lezzetli hem de çıtır çıtır bir fondü hazırlayabilirsiniz! 🤤

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Kızarmış Krutonlu ve Tuzlu Fondü Nasıl Yapılır?

Kızarmış Krutonlu ve Tuzlu Fondü Nasıl Yapılır?

Malzemeler

  • 100 gram kaşar peyniri

  • 60 gram çeçil peyniri

  • 50 gram labne

  • 50 gram dil peyniri

  • 1 diş sarımsak

Hazırlanışı

1. Peynirleri rendeleyin ve bütün malzemeleri karıştırın. Güveç içine pay edin. Peynirler eriyene kadar 150 derecede 10 dakika pişirin.

Kızarmış Kruton

Malzemeler

  • 4-5 dilim ekmek

  • 2 YK zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak

  • Tuz

  • Karabiber

Hazırlanışı

1. Ekmekleri doğrayın ve malzemelerle lezzetlendirin. 150 derecede 10 dakika kızartın.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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luna
luna
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