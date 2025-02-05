Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kızarmış Krutonlu ve Tuzlu Fondü Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kızarmış Krutonlu ve Tuzlu Fondü Nasıl Yapılır?
Hızlı ve pratik bir atıştırmalık arayanlar için mükemmel bir tarifimiz var. Sadece birkaç malzeme ile, hem lezzetli hem de çıtır çıtır bir fondü hazırlayabilirsiniz! 🤤
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Kızarmış Krutonlu ve Tuzlu Fondü Nasıl Yapılır?
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