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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kahvaltılık Rulolar ve Sebze Sote Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kahvaltılık Rulolar ve Sebze Sote Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 19:31

Kahvaltıya farklı bir dokunuş yapmak isteyenler için pratik ve lezzetli bir öneriyle geldik! Yapımı oldukça kolay olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. 🥰

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Airfryer'da Kahvaltılık Rulolar ve Sebze Sote Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Kahvaltılık Rulolar ve Sebze Sote Nasıl Yapılır?

Kahvaltılık Rulolar

  • 1/2 SB taze kaşar

  • 1/2 SB cheddar peyniri

  • 5 adet lavaş

  • 1 yumurta

  • 1 SB krema

  • 1 YK un

  • 1/2 TK tuz

Üzeri için;

  • Cheddar ve kaşar peyniri

1. Bir kasede peynirleri karıştırın. Sonra başka bir kasede yumurta, krema, un ve tuzu karıştırın. 

2. Peynir karışımını lavaşların ortasına koyup sarın. Lavaşları güvece koyup üzerine yumurtalı karışımı ve kalan peynirleri koyun. Hamur işi ayarında pişirin.

Sebze Sote

  • Çeşitli mevsim sebzeleri

  • 1/2 TK tuz

  • 1/2 TK kırmızı biber

  • 1/2 TK karabiber

  • 1/2 TK kekik

  • 3 Yk zeytinyağı

1. Sebzeleri küp küp doğrayıp malzemelerle karıştırın. Airfryer haznesine sebzeleri alın. Sebze ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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