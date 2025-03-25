Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kahvaltılık Rulolar ve Sebze Sote Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kahvaltılık Rulolar ve Sebze Sote Nasıl Yapılır?
Kahvaltıya farklı bir dokunuş yapmak isteyenler için pratik ve lezzetli bir öneriyle geldik! Yapımı oldukça kolay olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. 🥰
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Airfryer'da Kahvaltılık Rulolar ve Sebze Sote Nasıl Yapılır?
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