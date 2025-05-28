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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kabaklı Kakaolu Kek ve Haşhaşlı Milföy Çubuk Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kabaklı Kakaolu Kek ve Haşhaşlı Milföy Çubuk Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
28.05.2025 - 19:31

Tatlı ve tuzlu tarifleri bir arada denemek isteyenler için tam bir lezzet şöleni olan tarifi denemek için hemmmen aşağı kaydırın! 🤤

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Airfryer'da Kabaklı Kakaolu Kek ve Haşhaşlı Milföy Çubuk Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Kabaklı Kakaolu Kek ve Haşhaşlı Milföy Çubuk Nasıl Yapılır?

Kabaklı Kakaolu Kek

  • 3 adet yumurta

  • 3 ÇB şeker

  • 2 ÇB sıvı yağ

  • 1 SB süt

  • 2 SB rendelenmiş kabak

  • 2,5 SB un

  • Damla çikolata

  • 3 TK kakao

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket kabartma tozu

1. Yumurta ve şekeri çırpın. Sıvı malzemeleri ekleyin. Kuru malzemeleri de ekledikten sonra rendelenmiş kabağı ve çikolatayı ekleyip ıspatula ile karıştırın. Muffin kalıplarına paylaştın. Muffin ayarında pişirin.

Haşhaşlı Milföy Çubuk

  • 2 adet Milföy hamuru

  • 1 YK krem peynir

  • 1 adet yumurta sarısı

Üzeri için;

  • Mavi haşhaş

1. Peynir ve yumurta sarısını karıştır. Milföyleri kesin. Üst kısmına harcı sürün. Haşhaşı serpin ve dilimleyin. Kıvırıp hamurişi ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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