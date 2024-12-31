Philips Çift Hazneli Airfryer'da Ispanak Çalkama ve Yulaflı Brownie Nasıl Yapılır?

Ispanak Çalkama

Malzemeler

2 demet ıspanak

1 yumurta

1/2 su bardağı lor

1 büyük baş kuru soğan

1 diş sarımsak

Tuz

1 TK pulbiber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Hamuru için;

1,5 su bardağı un

1 su bardağı su

Tuz

Pul biber

Hazırlanışı

1. Öncelikle iç harcı için ıspanakları doğrayıp üzerine lor, soğan, sarımsak, yumurta ve zeytinyağını karıştırın. Un karışımını hazırlayın.

2. Kaba zeytinyağını dökün ve ıspanaklı harcı yayın. Hamuru döküp yayın. Philips Çift Hazenli Airfryer'ın hamur iși ayarında pişirin.

YULAFLI BROWNİE

Malzemeler

2 SB öğütülmüş yulaf

2 orta muz

5 TK kakao

1/2 paket kabartma tozu

3/4 SB süt

Üzeri için;

Fıstık ezmesi

Hazırlanışı

1. Yulaf ezemsinin yarısını ve kakaoyu blenderda çekin. Kabartma tozu, sütü ve muzu da ekleyip tekrar çekin. Kalan yulafı ekleyip karıştırın.

2. Muffin kalıplarına pay edin. Fıstık ezmesi ekleyebilirsiniz. Philips Çift Hazenli Airfryer'ın hamur iși ayarında pişirin.

Afiyet olsun!