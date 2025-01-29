Philips Çift Hazneli Airfryer'da İçi Peynir Kaplı Yufka ve Köz Biber Sos Nasıl Yapılır?

Airfryer'da hazırlayabileceğiniz, dışı çıtır çıtır yufka, içi ise eriyen peynirle dolu enfes bir tarif! Yanına köz biber sosuyla lezzetini katlayan bu pratik atıştırmalık, hem kolay hem de çok şık. Çay saatlerinden davet sofralarına kadar her anınıza uyum sağlayacak bu tarifi hemen denemek isteyeceksiniz! 🤤