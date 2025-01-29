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Philips Çift Hazneli Airfryer'da İçi Peynir Kaplı Yufka ve Köz Biber Sos Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da İçi Peynir Kaplı Yufka ve Köz Biber Sos Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 19:31

Airfryer'da hazırlayabileceğiniz, dışı çıtır çıtır yufka, içi ise eriyen peynirle dolu enfes bir tarif! Yanına köz biber sosuyla lezzetini katlayan bu pratik atıştırmalık, hem kolay hem de çok şık. Çay saatlerinden davet sofralarına kadar her anınıza uyum sağlayacak bu tarifi hemen denemek isteyeceksiniz! 🤤

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Airfryer'da İçi Peynir Kaplı Yufka ve Köz Biber Sos Nasıl Yapılır?

Airfryer'da İçi Peynir Kaplı Yufka ve Köz Biber Sos Nasıl Yapılır?

İçi peynir kaplı yufka

Malzemeler

  • 3 adet yufka

  • Bolca dil peyniri

Sos için;

  • 1/2 ÇB sıvı yağ

  • 1/2 ÇB maden suyu

  • 2 YK yoğurt

  • 1/2 ÇB süt

  • 1 yumurta

Hazırlanışı

1. Sos için gerekli malzemeleri çırpın. Yufkaları sos ile kaplayın. Peyniri koyup sarın. Hamurişi ayarında pişirin.

Köz Biber Sos

Malzemeler

  • 3-4 kapya biber

  • 4-5 YK zeytinyağı

  • 6-7 diş sarımsak

  • Tuz

  • Pulbiber

  • 100 gram ezine peyniri

Hazırlanışı

1. Kapya biberleri delin. Sebze ayarında közleyin. Sonrasında bütün malzemeleri rondadan geçirin. Tabağa alıp servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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