Philips Çift Hazneli Airfryer'da Hindi Cordon Blue ve Reçelli Kurabiye Nasıl Yapılır?

Hindi Cordon Blue

Malzemeler

500 gram hindi göğüs

2 SB galeta unu

1 SB un

2 adet yumurta

Sıvı yağ

1/3 YK kekik

1/3 YK toz kırmızı biber

Karabiber

Tuz

Kaşar Peyniri

Dana jambon

Hazırlanışı

1. Hindi göğsünü bıçakla açın. Bir mutfak çekici ya da kalın tabanlı bardak yardımıyla inceltin. Kaşar peyniri ve dana jambonu koyup sarın.

2. Yumurtaları kırın ve kekik, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz ilave ederek çırpın. Hindi göğsünü önce una, sonra yumurtaya son olarak da galeta ununa bulayın. Tavuk ayarında kızartın.

Reçelli kurabiye

Malzemeler

250 gr oda sıcaklığında tereyağı

1 yumurta

1/2 SB sıvı yağ

1/2 SB toz şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

4,5 SB un

Üzeri için;

Çeşitli reçeller

Hazırlanışı

1. Önce ıslak sonra kuru malzemeleri karıştırın. Ele yapışmayacak, yumuşak kıvamlı bir hamur olacak.

2. Hamuru açın ve şekilli kesin. Hamurişi ayarında pişirin. Sonra içerisine reçel sürüp kapatın.

Afiyet olsun!