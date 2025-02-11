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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Hindi Cordon Blue ve Reçelli Kurabiye Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Hindi Cordon Blue ve Reçelli Kurabiye Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 19:31

Hem pratik hem de şık bir menü hazırlamak istiyorsanız, klasik cordon bleu tarifine hafif ve lezzetli bir dokunuş katarken tatlı krizlerine hızlıca çözüm olacak reçelli kurabiye tariflerini deneyin! 🥰

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Airfryer'da Hindi Cordon Blue ve Reçelli Kurabiye Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Hindi Cordon Blue ve Reçelli Kurabiye Nasıl Yapılır?

Hindi Cordon Blue 

Malzemeler

  • 500 gram hindi göğüs

  • 2 SB galeta unu

  • 1 SB un

  • 2 adet yumurta

  • Sıvı yağ

  • 1/3 YK kekik

  • 1/3 YK toz kırmızı biber

  • Karabiber

  • Tuz

  • Kaşar Peyniri

  • Dana jambon

Hazırlanışı 

1. Hindi göğsünü bıçakla açın. Bir mutfak çekici ya da kalın tabanlı bardak yardımıyla inceltin. Kaşar peyniri ve dana jambonu koyup sarın. 

2. Yumurtaları kırın ve kekik, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz ilave ederek çırpın. Hindi göğsünü önce una, sonra yumurtaya son olarak da galeta ununa bulayın. Tavuk ayarında kızartın.

Reçelli kurabiye

Malzemeler

  • 250 gr oda sıcaklığında tereyağı

  • 1 yumurta

  • 1/2 SB sıvı yağ

  • 1/2 SB toz şekeri

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

  • 4,5 SB un

Üzeri için;

  • Çeşitli reçeller

Hazırlanışı

1. Önce ıslak sonra kuru malzemeleri karıştırın. Ele yapışmayacak, yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. 

2. Hamuru açın ve şekilli kesin. Hamurişi ayarında pişirin. Sonra içerisine reçel sürüp kapatın.

 Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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