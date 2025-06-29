Philips Çift Hazneli Airfryer'da Hellim Dolgulu Tavuk ve Kabak Kızartması Nasıl Yapılır?
Tavuğun içinden sürpriz gibi çıkan hellim peynirine kim hayır diyebilir? Hele ki yanında hafifçe kızartılmış kabak dilimleri varsa… Hem pratik hem de şık bir tabak hazırlamak isteyenler bu tarife bayılacak! 🤤
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Airfryer'da Hellim Dolgulu Tavuk ve Kabak Kızartması Nasıl Yapılır?
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