onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Hellim Dolgulu Tavuk ve Kabak Kızartması Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Hellim Dolgulu Tavuk ve Kabak Kızartması Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
29.06.2025 - 21:38

Tavuğun içinden sürpriz gibi çıkan hellim peynirine kim hayır diyebilir? Hele ki yanında hafifçe kızartılmış kabak dilimleri varsa… Hem pratik hem de şık bir tabak hazırlamak isteyenler bu tarife bayılacak! 🤤

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Airfryer'da Hellim Dolgulu Tavuk ve Kabak Kızartması Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Hellim Dolgulu Tavuk ve Kabak Kızartması Nasıl Yapılır?

Hellim Dolgulu Tavuk

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 4 dilim hellim peyniri

  • Tuz

  • Karabiber

  • 3 YK zeytinyağı

1. Zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırın. Tavuğu kelebek şeklinde açın. İçerisine karışımı sürün. Peynir koyup kapatın. Tavuk ayarında pişirin.

Kabak Kızartması

  • 2 adet kabak

  • 1/2 TK tuz

  • 1/2 TK karabiber

  • 1/2 TK kekik

  • 1/2 TK toz kırmızı biber

  • 1/2 TK kimyon

  • 3 YK zeytnyağı

  • 1/2 limonun suyu

1. Kabakları doğrayın. Bütün malzemelerle birlikte karıştırın. Sebze ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın