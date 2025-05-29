Philips Çift Hazneli Airfryer'da Hardallı Patates ve Kuzu Pirzola Nasıl Yapılır?
Kuzu pirzolanın eşlikçisi olacak en iddialı garnitür: ballı hardallı patatesler! Bu tariflerle, sofralarınıza restoran şıklığında bir akşam yemeği kurabilirsiniz. Lezzet sınırlarını zorlamaya hazırsanız, sizi tarife alalım! 👇
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Airfryer'da Hardallı Patates ve Kuzu Pirzola Nasıl Yapılır?
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