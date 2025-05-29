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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Hardallı Patates ve Kuzu Pirzola Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Hardallı Patates ve Kuzu Pirzola Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
29.05.2025 - 19:31

Kuzu pirzolanın eşlikçisi olacak en iddialı garnitür: ballı hardallı patatesler! Bu tariflerle, sofralarınıza restoran şıklığında bir akşam yemeği kurabilirsiniz. Lezzet sınırlarını zorlamaya hazırsanız, sizi tarife alalım! 👇

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Airfryer'da Hardallı Patates ve Kuzu Pirzola Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Hardallı Patates ve Kuzu Pirzola Nasıl Yapılır?

Hardallı Patates

  • 3 adet patates

  • 1 TK bal

  • 1 TK hardal

  • Tuz

  • 3 YK sıvı yağ

1. Malzemeleri karıştırın ve airfryer haznesine alın. Patates ayarında pişirin.

Kuzu Pirzola

  • 9-10 adet kuzu pirzola

  • Tuz

Marine için;

  • 4-5 yk zeytin yağı

  • 1 adet soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • Kekik, karabiber, pul biber

1. Kuzu pirzolaları malzemeler ile marine edin. Mümkün 1-2 saat bekletin. Daha sonra et ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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