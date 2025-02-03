Philips Çift Hazneli Airfryer'da Elmalı Büzme Börek ve Kuruyemiş Kaplı Peynir Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Elmalı Büzme Börek ve Kuruyemiş Kaplı Peynir Nasıl Yapılır?
Hem pratik hem de enfes iki tarifle çay saatlerinize veya özel davetlerinize lezzet katabilirsiniz! Üstelik tüm bunları hızlıca ve fazla yağ kullanmadan, Airfryer’da zahmetsizce hazırlayabilirsiniz. Hazırsanız mutfağa geçelim! 🤤
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Elmalı Büzme Börek ve Kuruyemiş Kaplı Peynir Nasıl Yapılır?
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