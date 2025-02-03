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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Elmalı Büzme Börek ve Kuruyemiş Kaplı Peynir Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Elmalı Büzme Börek ve Kuruyemiş Kaplı Peynir Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 19:31

Hem pratik hem de enfes iki tarifle çay saatlerinize veya özel davetlerinize lezzet katabilirsiniz! Üstelik tüm bunları hızlıca ve fazla yağ kullanmadan, Airfryer’da zahmetsizce hazırlayabilirsiniz. Hazırsanız mutfağa geçelim! 🤤

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Elmalı Büzme Börek ve Kuruyemiş Kaplı Peynir Nasıl Yapılır?

Elmalı Büzme Börek ve Kuruyemiş Kaplı Peynir Nasıl Yapılır?

Elmalı Büzme Börek

Malzemeler

  • 7-8 adet baklava yufkası

  • 5 YK şeker

  • 4 YK tereyağı

  • 4 YK krema

  • 2 adet elma

  • 1 tutam tarçın

Hazırlanışı

1. Sos için gerekli malzemeleri çırpın. Baklava yufkasını büzün ve güvece serin. Üzerine elmaları koyun. Sosu döküp hamurişi ayarında pişirin.

Kuruyemiş kaplı peynir

Malzemeler

  • 1 paket labne

  • 100 gram kaşar

  • 50 gram tulum peyniri

  • Kaplamak için;

  • 1 SB karışık kuruyemiş

Hazırlanışı

1. Yemişlerin hepsini bıçaktan geçirin ve 150 derecede 10 dakika kavurun. Peynirleri karıştırın ve şekil verin. Hepsini yemişlerle kaplayıp servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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luna
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