Philips Çift Hazneli Airfryer'da Dev Pankek ve Kadayıf Kaplı Peynir Nasıl Yapılır?
Tatlı krizlerine şipşak çözüm arayanlar buraya! Sabah kahvaltısına şov yapabileceğin dev bir pankek ve çıtır kadayıflarla kaplanmış tatlı mı tatlı peynir lokmaları… Tarifi denemek için hemen aşağıya kaydır! 👇
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Airfryer'da Dev Pankek ve Kadayıf Kaplı Peynir Nasıl Yapılır?
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