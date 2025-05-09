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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Dev Pankek ve Kadayıf Kaplı Peynir Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Dev Pankek ve Kadayıf Kaplı Peynir Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 19:31

Tatlı krizlerine şipşak çözüm arayanlar buraya! Sabah kahvaltısına şov yapabileceğin dev bir pankek ve çıtır kadayıflarla kaplanmış tatlı mı tatlı peynir lokmaları… Tarifi denemek için hemen aşağıya kaydır! 👇

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Airfryer'da Dev Pankek ve Kadayıf Kaplı Peynir Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Dev Pankek ve Kadayıf Kaplı Peynir Nasıl Yapılır?

Dev Pankek

  • 3 yumurta

  • 2 YK şeker

  • 1 tutam tuz

  • 1,5 SB süt

  • 2 SB un

  • 1 YK sıvı yağ

  • 1/2 paket kabartma tozu

Servis için;

  • Meyve

1. Yumurta ve şekeri çırpın. Önce sıvı malzemeleri sonra kuru malzemeleri döküp karıştırın. Güveç kabına karışımı dökün ve hamur işi ayarında pişirin.

Kadayıf Kaplı Peynir

  • 1 paket hellim

  • 1 tane yumurta

  • 200 g kadayıf

  • 3 YK un

  • Sprey yağ

1. Hellimleri dilimleyin. Önce una sonra yumurtaya bulayın. Kadayıf ile peynirleri sarın. Airfryer haznesine dizip yağ sıkın. 200 derecede 10 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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luna
luna
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