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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Çok Katmanlı Peynir ve Mini Sandviç Ekmeği Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Çok Katmanlı Peynir ve Mini Sandviç Ekmeği Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 19:31

İçi yumuşacık, minik ama doyurucu sandviçlerinizin içine dilediğiniz heeer şeyi koyarak lezzetini zirveye taşıyabilirsiniz! 🥰

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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Çok Katmanlı Peynir ve Mini Sandviç Ekmeği Nasıl Yapılır?

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Çok Katmanlı Peynir ve Mini Sandviç Ekmeği Nasıl Yapılır?

Çıtır Katmanlı Peynir

Malzemeler

  • 1 YK susam

  • 1 YK çöreotu

  • 1 TK iri taneli tuz

  • 200 gram hellim peyniri

Hazırlanışı

1. Yağlı tohumları karıştırın ve peynirleri kaplayın. Videodaki ayarda pişirin.

Mini Sandviç Ekmeği

Malzemeler

Hamur için;

  • 3 SB civarı un

  • 1 SB süt

  • 1 ÇB sıvı yağ

  • 1,5 TK instant maya

  • 1,5 ÇK kaşığı şeker

  • 1 ÇK tuz

  • 1 yumurta beyazı

Hazırlanışı

1. İlk olarak süt, maya ve şekeri karıştırın. Sonra un hariç malzemeleri ekleyip unu azar azar dökerek yoğurun. Oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın. 

2. Hamurdan bezeler alıp yuvarlayın. Susam serpip Philip Çift Hazneli Airfryer'ın hamurişi ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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luna
luna
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