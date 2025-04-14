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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Çıtır Mantı ve Patlıcan Kızartması Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Çıtır Mantı ve Patlıcan Kızartması Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 19:31

Mantıları altın gibi kızartıyoruz hem de Airfryer'la! Çıtır mı çıtır olan mantıların üstüne yoğurdu dök, sosu gezdir… Yanına da patlıcan kızartması geldiğinde bambaşka bir lezzet oluyor bizden söylemesi! 🥰

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Airfryer'da Çıtır Mantı ve Patlıcan Kızartması Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Çıtır Mantı ve Patlıcan Kızartması Nasıl Yapılır?

Çıtır Mantı

  • 1/2 paket mantı

  • 1 YK zeytinyağı

  • Tuz

1. Mantıları, yağı ve tuzu karıştırın. Mantıları hazneye koyun. 180 derecede 15 dakika pişirin.

Kızarmış Patlıcan

  • 2 adet patlıcan

  • 4 YK zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1 TK kırmızı toz biber

1. Patlıcanları pijama şeklinde soyun ve küp küp doğrayın. Malzemelerle karıştırıp sebze ayarında pişirin. Mantıları ve patlıcanları kat kat dizip yoğurt ile servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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