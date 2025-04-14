Philips Çift Hazneli Airfryer'da Çıtır Mantı ve Patlıcan Kızartması Nasıl Yapılır?
Mantıları altın gibi kızartıyoruz hem de Airfryer'la! Çıtır mı çıtır olan mantıların üstüne yoğurdu dök, sosu gezdir… Yanına da patlıcan kızartması geldiğinde bambaşka bir lezzet oluyor bizden söylemesi! 🥰
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Airfryer'da Çıtır Mantı ve Patlıcan Kızartması Nasıl Yapılır?
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