Philips Çift Hazneli Airfryer'da Çilekli Crumble ve Limonlu Kuşkonmaz Nasıl Yapılır?
Tatlıyla tuzlu arasında gidip gelenlere özel bir ikili: Bir yanda mis kokulu çilekli crumble, diğer yanda limonla ferahlatılmış kuşkonmaz! Eee o zaman tarifin detaylarına geçelim mi?? 🤤
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Airfryer'da Çilekli Crumble ve Limonlu Kuşkonmaz Nasıl Yapılır?
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