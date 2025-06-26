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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Çilekli Crumble ve Limonlu Kuşkonmaz Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Çilekli Crumble ve Limonlu Kuşkonmaz Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
26.06.2025 - 19:37

Tatlıyla tuzlu arasında gidip gelenlere özel bir ikili: Bir yanda mis kokulu çilekli crumble, diğer yanda limonla ferahlatılmış kuşkonmaz! Eee o zaman tarifin detaylarına geçelim mi?? 🤤

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Airfryer'da Çilekli Crumble ve Limonlu Kuşkonmaz Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Çilekli Crumble ve Limonlu Kuşkonmaz Nasıl Yapılır?

Çilekli Crumble

  • 1 SB un

  • 100 gr tereyağı

  • 3 yemek kaşığı şeker

Meyve katmanı için;

  • 1/2 kg çilek

  • 2 YK nişasta

  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 1 paket vanilin

Un, şeker ve tereyağını rondoda kalın kum tanesini andırana kadar çekin. Çilekleri doğrayın. Malzemelerle karıştırıp güveç içerisine dökün. Üzerine hamur karışımını serpin ve hamurişi ayarında pişirin.

Limonlu Kuşkonmaz

  • 1 bağ kuşkonmaz

  • 1 limonun suyu

  • 1 limonun kabuğu

  • 1 yk zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

  • 1 diş sarımsak

Kuşkonmazların sapını kesin ve uç kısmını soyun. Sos için gerekli malzemeleri karıştırın. Airfryer haznesine kuşkonmazları dizin. Üzerine sosu sürün.180 derecede 10 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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