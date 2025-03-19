onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Bardakta Kek ve Karamelli Muz Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Bardakta Kek ve Karamelli Muz Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 19:31

Kek severler buraya! Tatlı ihtiyacınızı hızlı ve zahmetsiz bir şekilde giderebileceğiniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz. 🥰

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Airfryer'da Bardakta Kek ve Karamelli Muz Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Bardakta Kek ve Karamelli Muz Nasıl Yapılır?

Airfryer’da Kek

  • 1 SB un

  • 1 TK kabartma tozu

  • 1 ÇB toz şeker

  • 1 adet yumurta

  • 1/2 ÇB sıvı yağ

  • 1/2 ÇB süt

  • 1 paket vanilya

  • Damla çikolata

Hazırlanışı

1. Yumurta ve şekeri çırpın. Sıvı ve kuru malzemeleri sırasıyla ilave edip harç karıştırın. 

2. Dondurma kaşığı ile porsiyonlayın ve damla çikolata serpin. Hamurişi ayarında pişirin.

Karamelize Muz

  • 2 adet muz

  • 1 YK Tereyağı

  • 2 TK esmer şeker

Hazırlanışı

1. Muzları soyup ikiye kesin. Hazneye dizin. Üzerine malzemeleri koyun ve 180 derecede 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın