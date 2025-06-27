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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Barbekü Soslu Tavuk ve Soslu Patates Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Barbekü Soslu Tavuk ve Soslu Patates Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
27.06.2025 - 20:08

Bu tarif kızartmadan vazgeçmeden daha hafif alternatifler arayanlar için birebir! Evde restoran havası estirmek isteyenler buradaysa sizi hemen tarifin detaylarına alalım! 👇🤤

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Airfryer'da Barbekü Soslu Tavuk ve Soslu Patates Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Barbekü Soslu Tavuk ve Soslu Patates Nasıl Yapılır?

Barbekü Soslu Tavuk

  • 500 gram tavuk kalça

  • 1 adet soğan

  • 5-6 diş sarımsak

  • 1 kapya kırmızı biber

  • 7-8 mantar

  • 2 YK zeytinyağı

Sos için;

  • 7 YK barbekü sos

  • 1 TK nişasta

  • 1/4 SB su

  • Tuz, karabiber

Tavuğu ve sebzeleri julyen doğrayın. Sos için gerekli malzemeleri karıştırın. Zeytinyağı ile birilikte karıştırıp güvece alın. Tavuk ayarında pişirmeye başlayın. Sürenin yarısında sosu döküp pişirmeye devam edin.

Soslu Patates

  • 50 gram bebek patates

  • 3 YK sıvı yağ

  • 1 YK salça

  • 1/2 TK tuz

  • 1 TK kırmızı pul biber

  • 1 TK kekik

Patatesleri dörde kesin. Malzemeleri karıştırın ve patatesleri sos ile kaplayın. Airfryer haznesine koyun. Patates ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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