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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Ballı Somon ve Portakallı Fırın Helva Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Ballı Somon ve Portakallı Fırın Helva Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
19.02.2025 - 19:31

Tatlı ve tuzlunun mükemmel uyumu! Hem sağlıklı hem de gurme lezzetler sunan bu tarifi denemek için aşağıya kaydırın. 🤤

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Airfryer'da Ballı Somon ve Portakallı Fırın Helva Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Ballı Somon ve Portakallı Fırın Helva Nasıl Yapılır?

Ballı Somon 

Malzemeler

  • 2 dilim somon

Sos için:

  • 1 YK zeytinyağı

  • 2 YK bal

  • 3 YK soya sosu

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1/2 TK pul biber

  • 1/2 TK toz kırmızı biber

Hazırlanışı

1. Sos için gerekli malzemeleri çırpın. Somonları güvece dizin. Üzerine sosu sürün. Balık programında pişirin.

Portakallı Fırın Helva

Malzemeler

  • 400 gram sade tahin helvası

  • 1 adet portakal kabuğu rendesi

  • 1 portakalın suyu

  • 1/2 limonun suyu

Hazırlanışı

1. Tahin helvasını çatalla ezin. Malzemeleri ilave edip karıştırın. Güveç kaplarına pay edin. Hamurişi ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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luna
luna
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