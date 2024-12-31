Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabaklı Börek ve Pişmiş Zeytin Salatası Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabaklı Börek ve Pişmiş Zeytin Salatası Nasıl Yapılır?
Balkabağı sezonu bitmeden denemeniz gereken bir tarifi aşağıya bıraktık, şimdiden deneyenlere afiyet olsun! 🥰
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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabaklı Börek ve Pişmiş Zeytin Salatası Nasıl Yapılır?
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