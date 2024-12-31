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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabaklı Börek ve Pişmiş Zeytin Salatası Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabaklı Börek ve Pişmiş Zeytin Salatası Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 18:31

Balkabağı sezonu bitmeden denemeniz gereken bir tarifi aşağıya bıraktık, şimdiden deneyenlere afiyet olsun! 🥰

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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabaklı Börek ve Pişmiş Zeytin Salatası Nasıl Yapılır?

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabaklı Börek ve Pişmiş Zeytin Salatası Nasıl Yapılır?

Balkabaklı Börek

Malzemeler

  • 2 adet yufka

  • 6-7 YK sıvı yağ

  • İç harcı için:

  • 300 gram balkabağı

  • 1 SB ceviz

  • 1/2 SB toz şeker

  • 1 TK tarçın

Servis için:

  • Pudra şekeri

 Hazırlanışı

1. Bal kabağını rendenin ince kısmı ile rendeleyin, cevizleri ufaltın. Şeker ve tarçın ile hepsini karıştırın. Yufkaları ortadan ikiye kesin. Her bir yufka yağ sürün. 

2. Harcı serpin ve rulo yapın. Kabın içine dolayarak yerleştirin. Üzerini yağlayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın hamur işi ayarında pişirin. Piştikten sonra dinlendirin ve pudra şekeri serperek servis edin.

Pişmiş Zeytin Salatası

Malzemeler

  • 1 adet kırmızı soğan

  • 1 TK biber salçası

  • 1/2 ÇB zeytinyağı

  • 7-8 adet kiraz domates

  • 1 tutam maydanoz

  • 1 SB ızgara zeytin

  • 2 YK nar ekşisi

  • Ceviz

  • Tuz

Hazırlanışı

1. Soğanları yarım ay şeklinde doğrayıp, domatesleri de ortadan ikiye kesip bir kaba alın. 

2. Maydanoz, nar ekşisi hariç kalan malzemeleri ekleyin. Hepsini karıştırın ve 150 derecede 10 dakika pişirin. Sonrasında nar ekşisi ve maydanozu ekleyip servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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