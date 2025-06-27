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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Baharlık Tuzlu Tart ve Limonlu Muffin Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Baharlık Tuzlu Tart ve Limonlu Muffin Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
27.06.2025 - 19:38

İçinde baharın bütün renklerini taşıyan sebzeli tartlar ve limonun ferahlığını buram buram hissettiren muffin’ler… Tatlı ve tuzlunun en lezzetli hali olan bu tarif hem piknik sepetine hem de çay sofralarına çok yakışacak. 🥰

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Airfryer'da Baharlık Tuzlu Tart ve Limonlu Muffin Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Baharlık Tuzlu Tart ve Limonlu Muffin Nasıl Yapılır?

Tuzlu Tart

Tart için;

  • 100 gr un

  • 60 gr soğuk tereyağı

  • 1/4 TK tuz

  • 2 YK soğuk su

İç katmanı için;

  • 1 SB krema

  • 1/2 Sb kaşar peyniri

  • Bolca yeşillik

  • Tuz, karabiber

Tart hamuru için, ilk olarak un, tuz, tereyağını blenderda çekin. Hamuru toparlamak için soğuk su ilave edin. Tart kalıplarını kaplayın. İç katmanı için gerekli malzemeleri karıştırın.

Hamur iși ayarında tartları 15 dakika pişirin. Sonra üzerine hacı döküp pişirmeye devam edin.

Limonlu Muffin

  • 1 SB esmer şeker

  • 2 yumurta

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • Yarım su bardağından bir parmak fazla yoğurt (1 çay bardağı)

  • Yarım limon kabuğu rendesi

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

  • 2 su bardağı un

Yumurta ve şekeri çırpın. Üzerine sıvı malzemeleri ekleyip tekrar çırpın. En son kuru malzemeleri ilave edin. Spatula karıştırın. Muffin kalıplarına porsiyonlayın ve hamurişi ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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