Philips Çift Hazneli Airfryer'da Baharlık Tuzlu Tart ve Limonlu Muffin Nasıl Yapılır?
İçinde baharın bütün renklerini taşıyan sebzeli tartlar ve limonun ferahlığını buram buram hissettiren muffin’ler… Tatlı ve tuzlunun en lezzetli hali olan bu tarif hem piknik sepetine hem de çay sofralarına çok yakışacak. 🥰
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Airfryer'da Baharlık Tuzlu Tart ve Limonlu Muffin Nasıl Yapılır?
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