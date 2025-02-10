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Philips Airfryer'da Özel Soslu Tavuk Pirzola ve Kızarmış Ekşi Soslu Brüksel Lahanası Nasıl Yapılır?

etiket Philips Airfryer'da Özel Soslu Tavuk Pirzola ve Kızarmış Ekşi Soslu Brüksel Lahanası Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 19:31

Hem pratik hem de lezzet dolu bir akşam yemeği için özel bir tabak yapıyoruz! Üstelik bu tarif, kızartma lezzetini yağsız ve zahmetsiz bir şekilde sunarak hem hafif hem de doyurucu bir seçenek sunacak. Hazırsanız, mutfağa geçip bu şahane tarifin püf noktalarına birlikte göz atalım! 🤤

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Airfryer'da Özel Soslu Tavuk Pirzola ve Kızarmış Ekşi Soslu Brüksel Lahanası Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Özel Soslu Tavuk Pirzola ve Kızarmış Ekşi Soslu Brüksel Lahanası Nasıl Yapılır?

Özel Soslu Tavuk Pirzola

Malzemeler

  • 6-7 adet tavuk pirzola

Marine için;

  • 1 YK sıvı yağ

  • 1 YK süzme yoğurt

  • 2 TK salça

  • 1/2 TK karabiber

  • 1/2 TK kırmızı toz biber

  • 1/2 TK kekik

  • 1/2 TK kimyon

  • 1/2 TK tuz

Hazırlanışı

1. Marina için gerekli malzemeleri çırpın. Tavukları içerisine ekleyin ve 1 saat marine edin. Tavuk ayarında pişirin.

Kızarmış Ekşi Soslu Brüksel lahanası

Malzemeler

  • 1/2 kg Brüksel Lahanası

  • 3 YK zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak

  • 4 YK nar ekşisi

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1 limonun suyu

Hazırlanışı

1. Brüksel lahanalarını ikiye kesin. Sos malzemelerini ile Brüksel lahanalarını kaplayın. Sebze ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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