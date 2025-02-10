Philips Airfryer'da Özel Soslu Tavuk Pirzola ve Kızarmış Ekşi Soslu Brüksel Lahanası Nasıl Yapılır?

Hem pratik hem de lezzet dolu bir akşam yemeği için özel bir tabak yapıyoruz! Üstelik bu tarif, kızartma lezzetini yağsız ve zahmetsiz bir şekilde sunarak hem hafif hem de doyurucu bir seçenek sunacak. Hazırsanız, mutfağa geçip bu şahane tarifin püf noktalarına birlikte göz atalım! 🤤