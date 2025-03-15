Pazar Günü Geç Uyanacağını Bilerek Kafayı Yastığa Koymanın Huzuru Gibi Hissettiren 13 Şarkı
Pazar Günü Geç Uyanacağını Bilerek Kafayı Yastığa Koymanın Huzuru Gibi Hissettiren 13 Şarkı
Cumartesi gecesi, alarm olmadan uyanacağınız o huzurlu pazar sabahını düşünürken hissettiğiniz keyfin başka hiçbir yerde olmadığına eminiz! Keşke her gün bu kafa rahatlığı olsa dedirten huzurlu gecelerde dinlenebilecek 13 şarkı!
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1. Waste
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2. Gnossienne No.1
3. Special Death
4. We All Knew
5. Spinning
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6. Piel
7. In This Shirt
8. Any Time
9. Six Forty Seven
10. Breathing Fine
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11. Withered
12. Drowning
13. Souvenirs
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