onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Pazar Günü Geç Uyanacağını Bilerek Kafayı Yastığa Koymanın Huzuru Gibi Hissettiren 13 Şarkı

etiket Pazar Günü Geç Uyanacağını Bilerek Kafayı Yastığa Koymanın Huzuru Gibi Hissettiren 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
15.03.2025 - 22:30

Cumartesi gecesi, alarm olmadan uyanacağınız o huzurlu pazar sabahını düşünürken hissettiğiniz keyfin başka hiçbir yerde olmadığına eminiz! Keşke her gün bu kafa rahatlığı olsa dedirten huzurlu gecelerde dinlenebilecek 13 şarkı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Waste

2. Gnossienne No.1

3. Special Death

4. We All Knew

5. Spinning

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Piel

7. In This Shirt

8. Any Time

9. Six Forty Seven

10. Breathing Fine

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Withered

12. Drowning

13. Souvenirs

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın