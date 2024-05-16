Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Patlıcana Aşık Eden Lezzet: Tavuklu Bostan Kebabı Nasıl Yapılır?

etiket Patlıcana Aşık Eden Lezzet: Tavuklu Bostan Kebabı Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 19:31

Bu kadar lezzetli bir patlıcan yemediğinize eminiz! Tarifi denemek isteyenleri içeriğe alalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tavuklu Bostan Kebabı Nasıl Yapılır?

Tavuklu Bostan Kebabı Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 20+10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece 

Malzemeler

  • 2 adet bostan patlıcanı

İçi için;

  • 500 gr tavuk göğsü

  • 2 kapya biber

  • 1 soğan

  • 2 adet domates

  • 1 TK biber salçası

  • 1 TK domates salçası

  • 2 YK zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

Üzeri için;

  • Rendelenmiş kaşar

Hazırlanışı

1. Patlıcanları ortadan ikiye kesin. Çaprak şekilde kesin. Üzerine zeytinyağı sürün. 200 derecede patlıcanları 20 dakika pişirin.

2. Bu sırada yemeklik doğranmış soğanları yağda kavurun. Tavukları ekleyin. Tavuklar suyunu salıp çekince biberleri ve salçayı ekleyin. En son domatesi ve baharatları ekleyin. Domatesler eriyene kadar yemeği pişirin.

3. Pişen patlıcanların içini havuz gibi açın. İçini yemek ile doldurun. Kaşar peyniri serpin. 200 derecede 10 dakika üzeri kızarana kadar tekrar pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın