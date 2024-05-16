Patlıcana Aşık Eden Lezzet: Tavuklu Bostan Kebabı Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 20+10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler

2 adet bostan patlıcanı

İçi için;

500 gr tavuk göğsü

2 kapya biber

1 soğan

2 adet domates

1 TK biber salçası

1 TK domates salçası

2 YK zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Üzeri için;

Rendelenmiş kaşar

Hazırlanışı

1. Patlıcanları ortadan ikiye kesin. Çaprak şekilde kesin. Üzerine zeytinyağı sürün. 200 derecede patlıcanları 20 dakika pişirin.

2. Bu sırada yemeklik doğranmış soğanları yağda kavurun. Tavukları ekleyin. Tavuklar suyunu salıp çekince biberleri ve salçayı ekleyin. En son domatesi ve baharatları ekleyin. Domatesler eriyene kadar yemeği pişirin.

3. Pişen patlıcanların içini havuz gibi açın. İçini yemek ile doldurun. Kaşar peyniri serpin. 200 derecede 10 dakika üzeri kızarana kadar tekrar pişirin.

Afiyet olsun!