Partnerinle Hangi Ünlü Yemek İkilisisiniz?

Sizin, bazen biraz mesafeli ama derinlerde yoğun bir tat bırakan bir ilişkiniz var. Birbirinize her zaman aşık değilsiniz ama bir araya gelince ortaya çıkan uyum şaşırtıcı! Mesela balık her zaman ekmekle olmak zorunda değil ama balık - ekmeğin tadı da bir başka! İnsanlar sizi tam olarak anlamakta zorlanabilir, çünkü ilişkinizde alışılmışın dışında bir dinamik var. Bazen birbirinizi yıpratsanız da, aranızdaki çekim çok güçlü ve bu sizi sürekli birbirinize çekiyor!