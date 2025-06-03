Partnerinle Hangi Ünlü Yemek İkilisisiniz?
Aşk, bazen bol soslu bir makarna gibidir, bazen de sade ama doyurucu bir pilav! Peki, sen ve partnerin hangi ünlü yemek ikilisi gibisiniz? Öğrenmek için testi çözmeye başla! 👇
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Partnerinle en sık yaşadığınız tartışma sebebi hangisi?
3. Partnerinle akşam yemeğine çıktın ve onun adına da sipariş vermen gerekiyor. Hangisini seçersin?
4. Beraber bir yemek yapsanız, kim başrolde olur?
5. Partnerinle bir filme başladınız ama ortasında canınız yemek çekti. Ne yaparsınız?
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6. Partnerine doğum günü için bir pasta yapacak olsan hangisini seçersin?
7. Peki, birlikte en çok vakit geçirdiğiniz yer neresi?
8. Söyle bakalım, partnerinle tatil için hangi şehri tercih edersiniz?
9. Son olarak, partnerinle kavga ettin ve haksız olan o. Kendini sana nasıl affettirebilir?
Siz burger ve patates gibisiniz!
Siz döner ve pilav gibisiniz!
Siz balık - ekmek gibisiniz!
Siz kuru fasulye ve pilav gibisiniz!
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Siz kuru fasulye ve pilav gibisiniz! 😁
Pilav üstü kavurma 😋