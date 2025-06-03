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Partnerinle Hangi Ünlü Yemek İkilisisiniz?

etiket Partnerinle Hangi Ünlü Yemek İkilisisiniz?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 23:01

Aşk, bazen bol soslu bir makarna gibidir, bazen de sade ama doyurucu bir pilav! Peki, sen ve partnerin hangi ünlü yemek ikilisi gibisiniz? Öğrenmek için testi çözmeye başla! 👇

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Partnerinle en sık yaşadığınız tartışma sebebi hangisi?

3. Partnerinle akşam yemeğine çıktın ve onun adına da sipariş vermen gerekiyor. Hangisini seçersin?

4. Beraber bir yemek yapsanız, kim başrolde olur?

5. Partnerinle bir filme başladınız ama ortasında canınız yemek çekti. Ne yaparsınız?

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6. Partnerine doğum günü için bir pasta yapacak olsan hangisini seçersin?

7. Peki, birlikte en çok vakit geçirdiğiniz yer neresi?

8. Söyle bakalım, partnerinle tatil için hangi şehri tercih edersiniz?

9. Son olarak, partnerinle kavga ettin ve haksız olan o. Kendini sana nasıl affettirebilir?

Siz burger ve patates gibisiniz!

Siz burger ve patates gibisiniz!

Siz; pratik, uyumlu ve her durumda keyif almayı bilen bir çiftsiniz. Bazen küçük gerilimler yaşansa da, sonunda birlikte gülmeyi ve keyif almayı başarıyorsunuz. Aşk, sizin için fast-food gibi! Kolay, eğlenceli ve bağımlılık yapıyor! Birlikteyken zaman su gibi akıyor, ama bazen birbirinizi hafife aldığınız da oluyor. Neyse ki ilişkiniz fazla karmaşaya ihtiyaç duymadan doğal akışında gidiyor. Eğlenceyi seven, plansız ama mutlu bir çift olduğunuz kesin!

Siz döner ve pilav gibisiniz!

Siz döner ve pilav gibisiniz!

Siz, tıpkı döner ve pilav gibi tat ve doku olarak birbirinizi tamamlayan bir ikilisiniz. Beraber vakit geçirmekten asla sıkılmıyorsunuz ve ufak tartışmalar bile sizin bağlarınızı güçlendirmeye yarıyor! Sizinki bol sohbetli ve oldukça samimi bir ilişki! Birbirinizin dilinden iyi anlıyor, ortak zevklerle ilişkinizi hep taze tutuyorsunuz. Bazen küçük kıskançlık krizleri yaşansa da, sonunda her şey tatlıya bağlanıyor. Siz tam anlamıyla keyif ve huzurun birleştiği bir lezzetsiniz!

Siz balık - ekmek gibisiniz!

Siz balık - ekmek gibisiniz!

Sizin, bazen biraz mesafeli ama derinlerde yoğun bir tat bırakan bir ilişkiniz var. Birbirinize her zaman aşık değilsiniz ama bir araya gelince ortaya çıkan uyum şaşırtıcı! Mesela balık her zaman ekmekle olmak zorunda değil ama balık - ekmeğin tadı da bir başka! İnsanlar sizi tam olarak anlamakta zorlanabilir, çünkü ilişkinizde alışılmışın dışında bir dinamik var. Bazen birbirinizi yıpratsanız da, aranızdaki çekim çok güçlü ve bu sizi sürekli birbirinize çekiyor!

Siz kuru fasulye ve pilav gibisiniz!

Siz kuru fasulye ve pilav gibisiniz!

Sizin ilişkiniz tam anlamıyla klasik ve geleneksel! Birlikte olduğunuzda her şey yerli yerinde, huzurlu ve tatmin edici. Geçmişten gelen köklü alışkanlıklarınız var ve birbirinizi tamamlamayı çok iyi biliyorsunuz. Küçük tartışmalar yaşansa da, sonunda hep birbirinizi buluyorsunuz. Bazen fazla monoton gibi görünse de, sizin için en önemli şey güven ve bağlılık. Birbirinize duyduğunuz sadakat ve anlayış, ilişkinizin en büyük gücü. Kısacası, siz birbirinizin ev yemeği tadındaki vazgeçilmezisiniz!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
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ayzin

Siz kuru fasulye ve pilav gibisiniz! 😁

onur.ozdemir

Pilav üstü kavurma 😋