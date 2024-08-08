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Partnerinle Gerçekten de Ayrı Dünyaların İnsanı Olduğunuzu Fark Etmeni Sağlayacak 10 İşaret

etiket Partnerinle Gerçekten de Ayrı Dünyaların İnsanı Olduğunuzu Fark Etmeni Sağlayacak 10 İşaret

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 23:46

Bazen çok seviyor olsak da ilişkiye devam edemeyiz çünkü farklı dünyaların insanıyızdır. Peki partnerinizle farklı dünyaların insanı olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? İçeriğimizde anlattık!

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1. Yaşam tarzlarınız farklıysa...

İlişkideyken farklılıkların olması çok doğaldır ama yaşam tarzlarındaki büyük farklılıklar ilişkiyi yaşanamayacak hale getirir. Yani bir taraf devamlı eğlenmek için konserlere gitmek istiyorken, diğer taraf evde oturmayı seçiyorsa bir noktada bu sorun büyür.

2. Hedefleriniz ve gelecek planlarınız farklıysa...

Herkesin gelecek planı farklıdır, bu konuda hemfikiriz. Ancak birbiriyle tamamen bağdaşmayan iki gelecek planı ilişkiye zarar verebilir.

3. İletişim biçimleri farklıysa...

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Bir ilişkiyi ayakta tutan şey, iletişimin ne kadar sağlıklı sürdürülebildiğidir. Eğer ki bir çift sağlıklı bir şekilde iletişim kuramıyorsa en ufak sorunlar bile büyür. Ayrıca birbirlerini anlayamadıkları için sinir bozuklukları da artar.

4. Değerleriniz farklıysa...

Hayatta herkesin değer verdiği şey birbirinden farklıdır. Kimisi aileyi öne çıkarırken kimisi ise hayvanları veya dostlarını öne çıkarır. Bunda hiçbir yanlış şey yoktur, farklı olması gayet normaldir. Ama bu farklılığı bir araya getirmek karşılıklı olarak sizi zorlayabilir.

5. Arkadaş ortamı tamamen farklıysa...

Arkadaşların çeşitli olması bir ilişkiyi çok daha keyifli hale getirir çünkü sosyalleşecek insan sayısı artar. Ancak partneriniz sizin arkadaşlarınızla olmaya dayanamıyorsa, ortada bir sorun var demektir.

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6. Duygusal olgunluklar farklıysa...

Bir ilişkide en önemli şeylerden biri duygusal olgunluk düzeylerinin benzer olmasıdır. Bu konudaki farklılıklar ilişkinin çıkmaza girmesine, karşılıklı olarak devamlı çatışmaya sebep olur.

7. Aile bağları tamamen farklıysa...

Bu başlangıçta büyük bir sorun değilmiş gibi görünebilir ancak aile, sosyalleşme adımının ilk atıldığı yerdir. Bireylerin karakterleri, insanlarla bağ kurma türleri hep ailede şekillenir. Elbette büyüdükçe farklı etkenler de ortaya çıkar ancak aile bağları yine de oldukça önemlidir.

8. Çatışmaların yönetimi farklıysa...

Her ilişkide kavga ve tartışmalar yaşanır, bu oldukça normaldir. Ancak bu tartışma anında ne yapıldığı önemli olandır. Bir taraf son ses bağırırken diğer taraf sakince bir şeyleri çözmeye çalışıyorsa burada bir uyuşmazlık var demektir.

9. Date mekan seçimleriniz tamamıyla farklıysa...

Mesela biriniz için kütüphaneler en güzel date mekanıyken diğeri için gece kulüpleriyse anlaşmanız biraz zorlaşabilir. Hatta biraz değil, bayağı zorlaşabilir....

10. Kişisel alana bakış açılarınız farklıysa...

Biriniz için özel alan ihlaline girebilecek eylemler diğeri için oldukça sıradan görünüyorsa orada bir uyuşmazlık var demektir! Kimse kimseye hayatı zehir etmemeli...

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