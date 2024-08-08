Partnerinle Gerçekten de Ayrı Dünyaların İnsanı Olduğunuzu Fark Etmeni Sağlayacak 10 İşaret

Bir ilişkiyi ayakta tutan şey, iletişimin ne kadar sağlıklı sürdürülebildiğidir. Eğer ki bir çift sağlıklı bir şekilde iletişim kuramıyorsa en ufak sorunlar bile büyür. Ayrıca birbirlerini anlayamadıkları için sinir bozuklukları da artar.