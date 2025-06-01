Partnerinle Aranızdaki Savaşın Sebebi Ne?

İlişkinizdeki en büyük çatışma, partnerinin olumsuz durumlarla karşılaştığında gösterdiği sakin ve soğukkanlı tavırdan kaynaklanıyor. O, her şeyin zamanla düzeleceğine inanıyor, ama bunun için fazla çaba sarf etmiyor. Bu yaklaşımı, hayatını sana kıyasla daha az stresli bir şekilde yaşamasına neden oluyor. Ancak, sen bu durumu kabullenmekte zorlanıyorsun çünkü olaylara daha fazla duygusal ve pratik bir çabayla yaklaşıyorsun. Partnerinin bu rahat tavrı, seni yıpratıyor ve gereksiz yere stres yükü altında kalmana neden oluyor. Bu durum, aranızda duygusal bir boşluk yaratıyor ve çatışmaların temelini oluşturuyor.