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Partnerinle Aranızdaki Savaşın Sebebi Ne?

etiket Partnerinle Aranızdaki Savaşın Sebebi Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.06.2025 - 23:46

İlişkilerde bazen ufak tefek anlaşmazlıklar, bazen de büyük tartışmalar yaşanabilir. Bu test, partnerinle arandaki çatışmaların nedenlerini anlamana yardımcı olacak. Duygularını ve ilişkinizi biraz daha yakından keşfetmek için birkaç soruya cevap ver. 

Sonuçları birlikte görelim👇❤

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Tartışmalarınız genellikle ne kadar sürer?

3. Partnerinle aranda ne kadar yaş farkı var?

4. İlişkinizdeki en büyük zorluk ne?

5. Son 1 hafta içinde kavga ettiniz mi?

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6. İlişkiye başladığınız ayı seçer misin?

7. Ortak karakterlere sahip olduğunuzu düşünüyor musun?

8. Son olarak, her şeyi anlamamızı sağlayacak o soruya geldik! Partnerinin burcunu öğrenelim...

Kişisel sınır ihlali!

İlişkinizdeki en büyük savaş, seni sen yapan özelliklere duyduğun sevgi ile başlıyor. Başlangıçta, partnerin seni olduğu gibi kabul ederken, zamanla bu özelliklerin elinden alınmaya çalışılıyor. Sen, birbirinizin hayatlarına müdahale etmeden, farklı istek ve ihtiyaçlara saygı duyulması gerektiğini düşünüyorsun. Kişisel alanına ve kararlara saygı gösterilmesi senin için çok önemli. Ancak yersiz kıskançlıklar ve gereksiz güvensizlikler ortaya çıkmaya başladığında, bu sana dayanılmaz hale geliyor. Bu tür sınır ihlalleri, aranızdaki savaşı körüklüyor.

Farklı tepkiler!

İlişkinizdeki en büyük çatışma, partnerinin olumsuz durumlarla karşılaştığında gösterdiği sakin ve soğukkanlı tavırdan kaynaklanıyor. O, her şeyin zamanla düzeleceğine inanıyor, ama bunun için fazla çaba sarf etmiyor. Bu yaklaşımı, hayatını sana kıyasla daha az stresli bir şekilde yaşamasına neden oluyor. Ancak, sen bu durumu kabullenmekte zorlanıyorsun çünkü olaylara daha fazla duygusal ve pratik bir çabayla yaklaşıyorsun. Partnerinin bu rahat tavrı, seni yıpratıyor ve gereksiz yere stres yükü altında kalmana neden oluyor. Bu durum, aranızda duygusal bir boşluk yaratıyor ve çatışmaların temelini oluşturuyor.

Farklı iletişim tarzları!

İlişkinizdeki en büyük çatışma, iletişim şeklinizden kaynaklanıyor. Partnerin, duygularını açıkça ifade etmekte zorluk çekiyor ve bazen hissettiklerini içinde tutuyor. Sen ise duygusal olarak daha açık ve paylaşımcı birisin, her şeyi konuşarak çözmek istiyorsun. Ancak, partnerin bu yaklaşımına soğuk kalıp duygusal mesafe koyduğunda, sen kendini anlaşılmamış hissediyorsun. Bu durum, aranızda bir kopukluk yaratıyor ve her küçük mesele büyüyüp bir savaşa dönüşüyor. İhtiyacınız olan şey, birbirinizi daha iyi anlayıp iletişimi güçlendirmek.

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miray soysal
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