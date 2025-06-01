Partnerinle Aranızdaki Savaşın Sebebi Ne?
İlişkilerde bazen ufak tefek anlaşmazlıklar, bazen de büyük tartışmalar yaşanabilir. Bu test, partnerinle arandaki çatışmaların nedenlerini anlamana yardımcı olacak. Duygularını ve ilişkinizi biraz daha yakından keşfetmek için birkaç soruya cevap ver.
Sonuçları birlikte görelim👇❤
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Tartışmalarınız genellikle ne kadar sürer?
3. Partnerinle aranda ne kadar yaş farkı var?
4. İlişkinizdeki en büyük zorluk ne?
5. Son 1 hafta içinde kavga ettiniz mi?
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6. İlişkiye başladığınız ayı seçer misin?
7. Ortak karakterlere sahip olduğunuzu düşünüyor musun?
8. Son olarak, her şeyi anlamamızı sağlayacak o soruya geldik! Partnerinin burcunu öğrenelim...
Kişisel sınır ihlali!
Farklı tepkiler!
Farklı iletişim tarzları!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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